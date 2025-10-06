Mindfak Pris idag

Livepriset för Mindfak (MINDFAK) idag är $ 0.001201, med en förändring på 0.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINDFAK till USD är$ 0.001201 per MINDFAK.

Mindfak rankas för närvarande nr.2211 enligt marknadsvärde på $ 828.69K, med ett cirkulerande utbud på 690.00M MINDFAK. Under de senaste 24 timmarna handlades MINDFAK mellan $ 0.001041 (lägsta) och $ 0.001316 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.017928448987980853, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000043784948955273.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINDFAK med +0.16% under den senaste timmen och +38.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 161.73K.

Mindfak (MINDFAK) Marknadsinformation

Rank No.2211 Marknadsvärde $ 828.69K$ 828.69K $ 828.69K Volym (24H) $ 161.73K$ 161.73K $ 161.73K Marknadsvärde efter full utspädning $ 828.69K$ 828.69K $ 828.69K Cirkulationsutbud 690.00M 690.00M 690.00M Maxutbud 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Totalt utbud 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja ETH

