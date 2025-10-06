BörsDEX+
Livepriset för Mindfak idag är 0.001201 USD.MINDFAK börsvärdet är 828,690 USD. Följ prisuppdateringar för MINDFAK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mindfak-kurs(MINDFAK)

1 MINDFAK-till-USD pris i realtid:

$0.001201
$0.001201
-0.16%1D
USD
Mindfak (MINDFAK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:32:50 (UTC+8)

Mindfak Pris idag

Livepriset för Mindfak (MINDFAK) idag är $ 0.001201, med en förändring på 0.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINDFAK till USD är$ 0.001201 per MINDFAK.

Mindfak rankas för närvarande nr.2211 enligt marknadsvärde på $ 828.69K, med ett cirkulerande utbud på 690.00M MINDFAK. Under de senaste 24 timmarna handlades MINDFAK mellan $ 0.001041 (lägsta) och $ 0.001316 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.017928448987980853, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000043784948955273.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINDFAK med +0.16% under den senaste timmen och +38.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 161.73K.

Mindfak (MINDFAK) Marknadsinformation

No.2211

$ 828.69K
$ 828.69K

$ 161.73K
$ 161.73K

$ 828.69K
$ 828.69K

690.00M
690.00M

690,000,000
690,000,000

690,000,000
690,000,000

100.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Mindfak är $ 828.69K, med en 24h-handelsvolym på $ 161.73K. Det cirkulerande utbudet av MINDFAK är 690.00M, med ett totalt utbud på 690000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 828.69K.

Mindfak Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001041
$ 0.001041
lägsta under 24-timmar
$ 0.001316
$ 0.001316
högsta under 24-timmar

$ 0.001041
$ 0.001041

$ 0.001316
$ 0.001316

$ 0.017928448987980853
$ 0.017928448987980853

$ 0.000043784948955273
$ 0.000043784948955273

+0.16%

-0.16%

+38.36%

+38.36%

Mindfak (MINDFAK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Mindfak idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000192-0.16%
30 dagar$ -0.001835-60.45%
60 dagar$ -0.007059-85.47%
90 dagar$ -0.002799-69.98%
Mindfak Prisförändring idag

Idag registrerade MINDFAK en förändring med $ -0.00000192 (-0.16%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Mindfak 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001835 (-60.45%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Mindfak 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MINDFAK med $ -0.007059(-85.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Mindfak 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002799 (-69.98%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Mindfak (MINDFAK)?

Kolla in sidan Mindfak Prishistorik nu.

AI-analys för Mindfak

AI-drivna insikter som analyserar Mindfak senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Mindfaks priser?

Several factors influence Mindfak (MINDFAK) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Community Growth: Active community engagement, social media presence, and developer activity influence investor interest.

Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect market perception and trading activity.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide investor decisions.

Whale Activity: Large holder movements can create significant price volatility.

These factors interact dynamically to determine MINDFAK's market value.

Varför vill folk veta Mindfaks pris idag?

People want to know Mindfak (MINDFAK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Prisförutsägelse för Mindfak

Mindfak (MINDFAK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MINDFAK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mindfak (MINDFAK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mindfak potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Mindfak kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MINDFAK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mindfak Price Prediction.

Om Mindfak

MINDFAK is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The crypto asset employs a unique consensus model and chain design to ensure the integrity and safety of transactions. MINDFAK's primary role is to provide a secure and private medium of exchange for users in the digital space. It also promotes financial inclusivity by enabling transactions across borders without the need for traditional banking systems. The asset's issuance model is based on mining, which contributes to maintaining the network's decentralization. MINDFAK is widely used in various digital ecosystems, emphasizing its role in promoting secure and private transactions.

Hur man köper och investerar Mindfak

Är du redo att komma igång med Mindfak? Att köpa MINDFAK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Mindfak. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Mindfak (MINDFAK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 690.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Mindfak krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Mindfak

Genom att äga Mindfak kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Vad är Mindfak (MINDFAK)

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

Mindfak Resurs

För en mer djupgående förståelse av Mindfak kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Mindfak webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Mindfak

Hur mycket kommer 1 Mindfak att vara värd år 2030?
Om Mindfak skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mindfak-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:32:50 (UTC+8)

Mindfak (MINDFAK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.001201
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

