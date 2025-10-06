BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Meta Platforms idag är 640.21 USD.METAON börsvärdet är 1,860,960.5099116337 USD. Följ prisuppdateringar för METAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Meta Platforms Logotyp

Meta Platforms-kurs(METAON)

1 METAON-till-USD pris i realtid:

$640.21
+2.54%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:32:30 (UTC+8)

Meta Platforms Pris idag

Livepriset för Meta Platforms (METAON) idag är $ 640.21, med en förändring på 2.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för METAON till USD är$ 640.21 per METAON.

Meta Platforms rankas för närvarande nr.1845 enligt marknadsvärde på $ 1.86M, med ett cirkulerande utbud på 2.91K METAON. Under de senaste 24 timmarna handlades METAON mellan $ 617.79 (lägsta) och $ 650.65 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 783.5142352704004, medan det lägsta priset någonsin var $ 601.8181036182127.

I kortsiktigt resultat, rörde sig METAON med +0.99% under den senaste timmen och -3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 75.19K.

Meta Platforms (METAON) Marknadsinformation

No.1845

$ 1.86M
$ 75.19K
$ 1.86M
2.91K
2,906.79700397
ETH

Det aktuella börsvärdet för Meta Platforms är $ 1.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 75.19K. Det cirkulerande utbudet av METAON är 2.91K, med ett totalt utbud på 2906.79700397. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.86M.

Meta Platforms Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 617.79
lägsta under 24-timmar
$ 650.65
högsta under 24-timmar

$ 617.79
$ 650.65
$ 783.5142352704004
$ 601.8181036182127
+0.99%

+2.54%

-3.10%

-3.10%

Meta Platforms (METAON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Meta Platforms idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +15.8585+2.54%
30 dagar$ -94.23-12.84%
60 dagar$ -124.27-16.26%
90 dagar$ -39.79-5.86%
Meta Platforms Prisförändring idag

Idag registrerade METAON en förändring med $ +15.8585 (+2.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Meta Platforms 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -94.23 (-12.84%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Meta Platforms 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades METAON med $ -124.27(-16.26%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Meta Platforms 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -39.79 (-5.86%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Meta Platforms (METAON)?

Kolla in sidan Meta Platforms Prishistorik nu.

AI-analys för Meta Platforms

AI-drivna insikter som analyserar Meta Platforms senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Meta Platformss priser?

Meta Platforms (META) stock prices are influenced by several key factors:

1. User engagement metrics across Facebook, Instagram, WhatsApp, and other platforms
2. Advertising revenue performance and market share
3. Metaverse/VR investments and Reality Labs performance
4. Regulatory concerns and privacy legislation
5. Competition from TikTok, YouTube, and other social platforms
6. Overall tech sector sentiment and market conditions
7. Management guidance and earnings results

Varför vill folk veta Meta Platformss pris idag?

People want to know Meta Platforms stock price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to assess performance, plan buy/sell strategies, and evaluate market sentiment toward the company's metaverse initiatives.

Prisförutsägelse för Meta Platforms

Meta Platforms (METAON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för METAON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Meta Platforms (METAON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Meta Platforms potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Meta Platforms kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för METAON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Meta Platforms Price Prediction.

Om Meta Platforms

METAON is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contract technology. It is primarily designed to facilitate transactions within the Metaverse, a collective virtual shared space created by the convergence of physical and virtual reality. METAON's general purpose is to provide a decentralized currency for users to purchase virtual goods and services within this digital ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply and issuance model of METAON is pre-determined and transparent, contributing to its credibility in the crypto community.

Hur man köper och investerar Meta Platforms

Är du redo att komma igång med Meta Platforms? Att köpa METAON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Meta Platforms. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Meta Platforms (METAON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 2.91K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Meta Platforms krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Meta Platforms (METAON) Guide

Vad kan du göra med Meta Platforms

Genom att äga Meta Platforms kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Meta Platforms (METAON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Meta Platforms (METAON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Meta Platforms Resurs

För en mer djupgående förståelse av Meta Platforms kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Meta Platforms webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Meta Platforms

Hur mycket kommer 1 Meta Platforms att vara värd år 2030?
Om Meta Platforms skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Meta Platforms-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:32:30 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

