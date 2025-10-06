Meta Platforms Pris idag

Livepriset för Meta Platforms (METAON) idag är $ 640.21, med en förändring på 2.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för METAON till USD är$ 640.21 per METAON.

Meta Platforms rankas för närvarande nr.1845 enligt marknadsvärde på $ 1.86M, med ett cirkulerande utbud på 2.91K METAON. Under de senaste 24 timmarna handlades METAON mellan $ 617.79 (lägsta) och $ 650.65 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 783.5142352704004, medan det lägsta priset någonsin var $ 601.8181036182127.

I kortsiktigt resultat, rörde sig METAON med +0.99% under den senaste timmen och -3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 75.19K.

Meta Platforms (METAON) Marknadsinformation

Rank No.1845 Marknadsvärde $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volym (24H) $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Cirkulationsutbud 2.91K 2.91K 2.91K Totalt utbud 2,906.79700397 2,906.79700397 2,906.79700397 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Meta Platforms är $ 1.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 75.19K. Det cirkulerande utbudet av METAON är 2.91K, med ett totalt utbud på 2906.79700397. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.86M.