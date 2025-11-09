Baserat på din prognos, kan Meta Platforms potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 629.91 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Meta Platforms potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 661.4055 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för METAON $ 694.4757 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för METAON $ 729.1995 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för METAON $ 765.6595 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för METAON $ 803.9425 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Meta Platforms potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,309.5376.

År 2050 skulle priset på Meta Platforms potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 2,133.0988.