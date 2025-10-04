MarsDAO (MDAO) Tokenomics

MarsDAO (MDAO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MarsDAO(MDAO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-10-04
USD

MarsDAO (MDAO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MarsDAO(MDAO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.50M
Totalt utbud:
$ 95.97M
Cirkulerande utbud
$ 70.60M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.55M
Högsta någonsin:
$ 0.05168
Lägsta någonsin:
$ 0.02174529085090852
Aktuellt pris:
$ 0.03545
MarsDAO (MDAO) Information

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

Officiell webbplats:
https://daomars.com/
Whitepaper:
https://docs.daomars.com
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb

MarsDAO (MDAO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MarsDAO (MDAO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MDAO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MDAO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MDAO:s tokenomics, utforska MDAO-tokens pris i realtid!

Hur man köper MDAO

Är du intresserad av att lägga till MarsDAO(MDAO) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MDAO, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

MarsDAO (MDAO) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för MDAO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för MDAO

Vill du veta vart MDAO kan vara på väg? På MDAO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

