McDonald s xStock Pris idag

Livepriset för McDonald s xStock (MCDX) idag är $ 300.47, med en förändring på 0.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MCDX till USD är$ 300.47 per MCDX.

McDonald s xStock rankas för närvarande nr.2220 enligt marknadsvärde på $ 830.24K, med ett cirkulerande utbud på 2.76K MCDX. Under de senaste 24 timmarna handlades MCDX mellan $ 298.29 (lägsta) och $ 302.04 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 319.1120635657469, medan det lägsta priset någonsin var $ 293.2122259186859.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MCDX med +0.43% under den senaste timmen och +0.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.83K.

McDonald s xStock (MCDX) Marknadsinformation

