Livepriset för McDonald s xStock idag är 300.47 USD.MCDX börsvärdet är 830,242.2387487896 USD. Följ prisuppdateringar för MCDX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MCDX

MCDX prisinformation

Vad är MCDX

MCDX officiell webbplats

MCDX tokenomics

MCDX Prisförutsägelse

MCDX historik

MCDX Köpguide

MCDX-till-fiat valutaomvandlare

MCDX spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

McDonald s xStock Logotyp

McDonald s xStock-kurs(MCDX)

1 MCDX-till-USD pris i realtid:

$300.47
$300.47
-0.29%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:56 (UTC+8)

McDonald s xStock Pris idag

Livepriset för McDonald s xStock (MCDX) idag är $ 300.47, med en förändring på 0.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MCDX till USD är$ 300.47 per MCDX.

McDonald s xStock rankas för närvarande nr.2220 enligt marknadsvärde på $ 830.24K, med ett cirkulerande utbud på 2.76K MCDX. Under de senaste 24 timmarna handlades MCDX mellan $ 298.29 (lägsta) och $ 302.04 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 319.1120635657469, medan det lägsta priset någonsin var $ 293.2122259186859.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MCDX med +0.43% under den senaste timmen och +0.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.83K.

McDonald s xStock (MCDX) Marknadsinformation

No.2220

$ 830.24K
$ 830.24K

$ 67.83K
$ 67.83K

$ 1.65M
$ 1.65M

2.76K
2.76K

--
--

5,499.92006518
5,499.92006518

SOL

Det aktuella börsvärdet för McDonald s xStock är $ 830.24K, med en 24h-handelsvolym på $ 67.83K. Det cirkulerande utbudet av MCDX är 2.76K, med ett totalt utbud på 5499.92006518. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.65M.

McDonald s xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 298.29
$ 298.29
lägsta under 24-timmar
$ 302.04
$ 302.04
högsta under 24-timmar

$ 298.29
$ 298.29

$ 302.04
$ 302.04

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859

+0.43%

-0.29%

+0.22%

+0.22%

McDonald s xStock (MCDX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för McDonald s xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.8739-0.29%
30 dagar$ +7.5+2.55%
60 dagar$ -11.4-3.66%
90 dagar$ -5-1.64%
McDonald s xStock Prisförändring idag

Idag registrerade MCDX en förändring med $ -0.8739 (-0.29%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

McDonald s xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +7.5 (+2.55%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

McDonald s xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MCDX med $ -11.4(-3.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

McDonald s xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -5 (-1.64%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för McDonald s xStock (MCDX)?

Kolla in sidan McDonald s xStock Prishistorik nu.

AI-analys för McDonald s xStock

AI-drivna insikter som analyserar McDonald s xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar McDonald s xStocks priser?

MCDX is not a legitimate McDonald's stock symbol. McDonald's trades as MCD on NYSE. If MCDX exists as a cryptocurrency token, its price would be influenced by: market sentiment, trading volume, utility/use cases, tokenomics, regulatory news, overall crypto market trends, and speculation rather than McDonald's business fundamentals.

Varför vill folk veta McDonald s xStocks pris idag?

People want to know McDonald's xStock (MCDX) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. As a tokenized version of McDonald's stock, MCDX allows crypto investors to gain exposure to traditional equity markets. Price monitoring helps assess performance, volatility, and potential entry/exit points for both day traders and long-term holders in the DeFi space.

Prisförutsägelse för McDonald s xStock

McDonald s xStock (MCDX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MCDX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
McDonald s xStock (MCDX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på McDonald s xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om McDonald s xStock

MCDX is a crypto asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector. It is the native token of the MCDEX platform, a decentralized exchange that focuses on the trading of permissionless and trustless derivatives. MCDX plays a crucial role in the MCDEX ecosystem, serving as a governance token that allows holders to vote on various proposals, including changes to the platform's protocol. It also provides incentives for liquidity providers, encouraging user participation and enhancing the overall liquidity of the platform. The token operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, and its supply is determined by a deflationary model, with tokens being burnt with each transaction.

Hur man köper och investerar McDonald s xStock

Är du redo att komma igång med McDonald s xStock? Att köpa MCDX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper McDonald s xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din McDonald s xStock (MCDX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 2.76K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och McDonald s xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper McDonald s xStock (MCDX) Guide

Vad kan du göra med McDonald s xStock

Genom att äga McDonald s xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa McDonald s xStock (MCDX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Vad är McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av McDonald s xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell McDonald s xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om McDonald s xStock

Hur mycket kommer 1 McDonald s xStock att vara värd år 2030?
Om McDonald s xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella McDonald s xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:56 (UTC+8)

McDonald s xStock (MCDX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om McDonald s xStock

MCDX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MCDX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MCDX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla McDonald s xStock (MCDX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se McDonald s xStock-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MCDX/USDT
$300.47
$300.47
-0.27%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2991

$0.2500

$0.0021500

$0.000014900

$0.000000002000

$0.00003074

