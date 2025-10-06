BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Eli Lilly idag är 947.28 USD.LLYON börsvärdet är 3,787,374.4874886552 USD. Följ prisuppdateringar för LLYON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Eli Lilly idag är 947.28 USD.LLYON börsvärdet är 3,787,374.4874886552 USD. Följ prisuppdateringar för LLYON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LLYON

LLYON prisinformation

Vad är LLYON

LLYON officiell webbplats

LLYON tokenomics

LLYON Prisförutsägelse

LLYON historik

LLYON Köpguide

LLYON-till-fiat valutaomvandlare

LLYON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Eli Lilly Logotyp

Eli Lilly-kurs(LLYON)

1 LLYON-till-USD pris i realtid:

$947.28
$947.28$947.28
-0.21%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:29:59 (UTC+8)

Eli Lilly Pris idag

Livepriset för Eli Lilly (LLYON) idag är $ 947.28, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LLYON till USD är$ 947.28 per LLYON.

Eli Lilly rankas för närvarande nr.1544 enligt marknadsvärde på $ 3.79M, med ett cirkulerande utbud på 4.00K LLYON. Under de senaste 24 timmarna handlades LLYON mellan $ 917.7 (lägsta) och $ 966.33 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 954.2362000357816, medan det lägsta priset någonsin var $ 712.8133541417105.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LLYON med -0.06% under den senaste timmen och +9.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.60K.

Eli Lilly (LLYON) Marknadsinformation

No.1544

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

$ 62.60K
$ 62.60K$ 62.60K

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

4.00K
4.00K 4.00K

3,998.15734259
3,998.15734259 3,998.15734259

ETH

Det aktuella börsvärdet för Eli Lilly är $ 3.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.60K. Det cirkulerande utbudet av LLYON är 4.00K, med ett totalt utbud på 3998.15734259. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.79M.

Eli Lilly Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 917.7
$ 917.7$ 917.7
lägsta under 24-timmar
$ 966.33
$ 966.33$ 966.33
högsta under 24-timmar

$ 917.7
$ 917.7$ 917.7

$ 966.33
$ 966.33$ 966.33

$ 954.2362000357816
$ 954.2362000357816$ 954.2362000357816

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

-0.06%

-0.21%

+9.39%

+9.39%

Eli Lilly (LLYON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Eli Lilly idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -1.9935-0.21%
30 dagar$ +93.12+10.90%
60 dagar$ +199.5+26.67%
90 dagar$ +267.28+39.30%
Eli Lilly Prisförändring idag

Idag registrerade LLYON en förändring med $ -1.9935 (-0.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Eli Lilly 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +93.12 (+10.90%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Eli Lilly 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LLYON med $ +199.5(+26.67%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Eli Lilly 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +267.28 (+39.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Eli Lilly (LLYON)?

Kolla in sidan Eli Lilly Prishistorik nu.

AI-analys för Eli Lilly

AI-drivna insikter som analyserar Eli Lilly senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Eli Lillys priser?

Eli Lilly (LLY) stock prices are influenced by several key factors:

Drug Pipeline: Success or failure of clinical trials, FDA approvals, and new drug launches significantly impact stock value.

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and guidance affect investor sentiment.

Patent Expirations: Loss of patent protection on blockbuster drugs can reduce future revenue streams.

Regulatory Environment: FDA decisions, healthcare policy changes, and drug pricing regulations impact valuations.

Competition: Rival pharmaceutical companies' products and market share battles influence stock performance.

Market Conditions: Overall stock market trends, sector rotation, and investor risk appetite affect pharmaceutical stocks.

Partnerships: Strategic alliances, licensing deals, and acquisitions can drive stock movements.

Varför vill folk veta Eli Lillys pris idag?

People want to know Eli Lilly's stock price today because it's a major pharmaceutical company with significant market influence. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, and assess market sentiment. The company's developments in diabetes, cancer, and Alzheimer's treatments can cause price volatility, making real-time pricing crucial for investment strategies.

Prisförutsägelse för Eli Lilly

Eli Lilly (LLYON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LLYON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Eli Lilly (LLYON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Eli Lilly potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Eli Lilly kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LLYON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Eli Lilly Price Prediction.

Om Eli Lilly

LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.

Hur man köper och investerar Eli Lilly

Är du redo att komma igång med Eli Lilly? Att köpa LLYON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Eli Lilly. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Eli Lilly (LLYON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 4.00K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Eli Lilly krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Eli Lilly (LLYON) Guide

Vad kan du göra med Eli Lilly

Genom att äga Eli Lilly kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Eli Lilly (LLYON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Eli Lilly (LLYON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Eli Lilly Resurs

För en mer djupgående förståelse av Eli Lilly kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Eli Lilly webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Eli Lilly

Hur mycket kommer 1 Eli Lilly att vara värd år 2030?
Om Eli Lilly skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Eli Lilly-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:29:59 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Eli Lilly

LLYON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LLYON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LLYON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Eli Lilly (LLYON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Eli Lilly-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LLYON/USDT
$947.28
$947.28$947.28
-0.20%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2984
$0.2984$0.2984

+49.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020401
$0.000020401$0.000020401

+308.02%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020242
$0.0020242$0.0020242

+189.17%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1157
$0.1157$0.1157

+131.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003420
$0.00003420$0.00003420

+73.60%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03827
$0.03827$0.03827

+63.47%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för LLYON-till-USD

Belopp

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 947.28 USD