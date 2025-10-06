Eli Lilly Pris idag

Livepriset för Eli Lilly (LLYON) idag är $ 947.28, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LLYON till USD är$ 947.28 per LLYON.

Eli Lilly rankas för närvarande nr.1544 enligt marknadsvärde på $ 3.79M, med ett cirkulerande utbud på 4.00K LLYON. Under de senaste 24 timmarna handlades LLYON mellan $ 917.7 (lägsta) och $ 966.33 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 954.2362000357816, medan det lägsta priset någonsin var $ 712.8133541417105.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LLYON med -0.06% under den senaste timmen och +9.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.60K.

Eli Lilly (LLYON) Marknadsinformation

Rank No.1544 Marknadsvärde $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Volym (24H) $ 62.60K$ 62.60K $ 62.60K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Cirkulationsutbud 4.00K 4.00K 4.00K Totalt utbud 3,998.15734259 3,998.15734259 3,998.15734259 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Eli Lilly är $ 3.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.60K. Det cirkulerande utbudet av LLYON är 4.00K, med ett totalt utbud på 3998.15734259. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.79M.