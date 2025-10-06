Livepriset för Eli Lilly idag är 947.28 USD.LLYON börsvärdet är 3,787,374.4874886552 USD. Följ prisuppdateringar för LLYON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Eli Lilly idag är 947.28 USD.LLYON börsvärdet är 3,787,374.4874886552 USD. Följ prisuppdateringar för LLYON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Eli Lilly (LLYON) idag är $ 947.28, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LLYON till USD är$ 947.28 per LLYON.
Eli Lilly rankas för närvarande nr.1544 enligt marknadsvärde på $ 3.79M, med ett cirkulerande utbud på 4.00K LLYON. Under de senaste 24 timmarna handlades LLYON mellan $ 917.7 (lägsta) och $ 966.33 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 954.2362000357816, medan det lägsta priset någonsin var $ 712.8133541417105.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LLYON med -0.06% under den senaste timmen och +9.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.60K.
Eli Lilly (LLYON) Marknadsinformation
No.1544
$ 3.79M
$ 62.60K
$ 3.79M
4.00K
3,998.15734259
ETH
Det aktuella börsvärdet för Eli Lilly är $ 3.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.60K. Det cirkulerande utbudet av LLYON är 4.00K, med ett totalt utbud på 3998.15734259. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.79M.
Eli Lilly Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 917.7
lägsta under 24-timmar
$ 966.33
högsta under 24-timmar
$ 917.7
$ 966.33
$ 954.2362000357816
$ 712.8133541417105
-0.06%
-0.21%
+9.39%
+9.39%
Eli Lilly (LLYON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Eli Lilly idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -1.9935
-0.21%
30 dagar
$ +93.12
+10.90%
60 dagar
$ +199.5
+26.67%
90 dagar
$ +267.28
+39.30%
Eli Lilly Prisförändring idag
Idag registrerade LLYON en förändring med $ -1.9935 (-0.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Eli Lilly 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +93.12 (+10.90%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Eli Lilly 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LLYON med $ +199.5(+26.67%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Eli Lilly 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +267.28 (+39.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vilka faktorer påverkar Eli Lillys priser?
Eli Lilly (LLY) stock prices are influenced by several key factors:
Drug Pipeline: Success or failure of clinical trials, FDA approvals, and new drug launches significantly impact stock value.
Partnerships: Strategic alliances, licensing deals, and acquisitions can drive stock movements.
Varför vill folk veta Eli Lillys pris idag?
People want to know Eli Lilly's stock price today because it's a major pharmaceutical company with significant market influence. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, and assess market sentiment. The company's developments in diabetes, cancer, and Alzheimer's treatments can cause price volatility, making real-time pricing crucial for investment strategies.
Prisförutsägelse för Eli Lilly
Eli Lilly (LLYON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LLYON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Eli Lilly (LLYON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Eli Lilly potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Om Eli Lilly
LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.
Eli Lilly Resurs
För en mer djupgående förståelse av Eli Lilly kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Eli Lilly att vara värd år 2030?
Om Eli Lilly skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Eli Lilly-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Eli Lilly idag?
Priset för Eli Lilly är idag $ 947.28. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Eli Lilly fortfarande en bra investering?
Eli Lilly förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LLYON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Eli Lilly?
Eli Lilly till ett värde av $ 62.60K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Eli Lilly?
Livepriset för LLYON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Eli Lilly i den valuta du föredrar, besök LLYON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Eli Lilly?
Priset på LLYON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,458.43
+0.73%
ETH
3,408.51
+0.94%
SOL
158.3
+1.03%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
606.18
+18.24%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LLYON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LLYON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Eli Lillys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Eli Lilly-priset att stiga i år?
Eli Lilly priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Eli Lilly (LLYON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:29:59 (UTC+8)
Eli Lilly (LLYON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.