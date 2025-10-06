Keeta Pris idag

Livepriset för Keeta (KTA) idag är $ 0.3703, med en förändring på 1.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KTA till USD är$ 0.3703 per KTA.

Keeta rankas för närvarande nr.228 enligt marknadsvärde på $ 161.86M, med ett cirkulerande utbud på 437.12M KTA. Under de senaste 24 timmarna handlades KTA mellan $ 0.3461 (lägsta) och $ 0.4372 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.6916917214873683, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08456738547527073.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KTA med +1.70% under den senaste timmen och -3.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 300.07K.

Keeta (KTA) Marknadsinformation

Rank No.228 Marknadsvärde $ 161.86M$ 161.86M $ 161.86M Volym (24H) $ 300.07K$ 300.07K $ 300.07K Marknadsvärde efter full utspädning $ 370.30M$ 370.30M $ 370.30M Cirkulationsutbud 437.12M 437.12M 437.12M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 43.71% Offentlig blockkedja BASE

