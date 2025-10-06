BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Keeta idag är 0.3703 USD.KTA börsvärdet är 161,864,077.52603749157 USD. Följ prisuppdateringar för KTA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Keeta idag är 0.3703 USD.KTA börsvärdet är 161,864,077.52603749157 USD. Följ prisuppdateringar för KTA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om KTA

KTA prisinformation

Vad är KTA

KTA whitepaper

KTA officiell webbplats

KTA tokenomics

KTA Prisförutsägelse

KTA historik

KTA Köpguide

KTA-till-fiat valutaomvandlare

KTA spot

KTA USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Keeta Logotyp

Keeta-kurs(KTA)

1 KTA-till-USD pris i realtid:

$0.3703
$0.3703$0.3703
+1.81%1D
USD
Keeta (KTA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:23 (UTC+8)

Keeta Pris idag

Livepriset för Keeta (KTA) idag är $ 0.3703, med en förändring på 1.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KTA till USD är$ 0.3703 per KTA.

Keeta rankas för närvarande nr.228 enligt marknadsvärde på $ 161.86M, med ett cirkulerande utbud på 437.12M KTA. Under de senaste 24 timmarna handlades KTA mellan $ 0.3461 (lägsta) och $ 0.4372 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.6916917214873683, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08456738547527073.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KTA med +1.70% under den senaste timmen och -3.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 300.07K.

Keeta (KTA) Marknadsinformation

No.228

$ 161.86M
$ 161.86M$ 161.86M

$ 300.07K
$ 300.07K$ 300.07K

$ 370.30M
$ 370.30M$ 370.30M

437.12M
437.12M 437.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.71%

BASE

Det aktuella börsvärdet för Keeta är $ 161.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 300.07K. Det cirkulerande utbudet av KTA är 437.12M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 370.30M.

Keeta Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.3461
$ 0.3461$ 0.3461
lägsta under 24-timmar
$ 0.4372
$ 0.4372$ 0.4372
högsta under 24-timmar

$ 0.3461
$ 0.3461$ 0.3461

$ 0.4372
$ 0.4372$ 0.4372

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

+1.70%

+1.81%

-3.55%

-3.55%

Keeta (KTA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Keeta idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.006583+1.81%
30 dagar$ -0.1165-23.94%
60 dagar$ -0.663-64.17%
90 dagar$ -0.1297-25.94%
Keeta Prisförändring idag

Idag registrerade KTA en förändring med $ +0.006583 (+1.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Keeta 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1165 (-23.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Keeta 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KTA med $ -0.663(-64.17%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Keeta 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1297 (-25.94%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Keeta (KTA)?

Kolla in sidan Keeta Prishistorik nu.

AI-analys för Keeta

AI-drivna insikter som analyserar Keeta senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Keetas priser?

Several key factors influence Keeta (KTA) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact KTA valuation.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive fundamental value.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact crypto market stability.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price discovery.

Varför vill folk veta Keetas pris idag?

People want to know Keeta (KTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för Keeta

Keeta (KTA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KTA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Keeta (KTA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Keeta potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Keeta kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KTA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Keeta Price Prediction.

Om Keeta

Kryptoin (KTA) is a cryptocurrency asset that aims to simplify the process of investing in digital assets. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. KTA's primary role is to serve as the native currency within the Kryptoin ecosystem, which includes a suite of financial services designed to make investing in cryptocurrencies more accessible and straightforward. These services include a decentralized exchange, a wallet, and an ETF system. KTA tokens are used for transaction fees within the platform, as well as for governance voting rights, allowing holders to influence the development and direction of the Kryptoin ecosystem.

Hur man köper och investerar Keeta

Är du redo att komma igång med Keeta? Att köpa KTA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Keeta. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Keeta (KTA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 437.12M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Keeta krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Keeta (KTA) Guide

Vad kan du göra med Keeta

Genom att äga Keeta kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Keeta (KTA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta Resurs

För en mer djupgående förståelse av Keeta kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Keeta webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Keeta

Hur mycket kommer 1 Keeta att vara värd år 2030?
Om Keeta skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Keeta-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:23 (UTC+8)

Keeta (KTA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Keeta

KTA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på KTA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av KTA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Keeta (KTA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Keeta-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
KTA/USDT
$0.3703
$0.3703$0.3703
+1.75%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2983
$0.2983$0.2983

+49.15%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018873
$0.000018873$0.000018873

+277.46%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020242
$0.0020242$0.0020242

+189.17%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1095
$0.1095$0.1095

+119.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003369
$0.00003369$0.00003369

+71.01%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001827
$0.000000001827$0.000000001827

+64.44%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för KTA-till-USD

Belopp

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.3703 USD