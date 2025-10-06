Livepriset för Keeta idag är 0.3703 USD.KTA börsvärdet är 161,864,077.52603749157 USD. Följ prisuppdateringar för KTA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Keeta idag är 0.3703 USD.KTA börsvärdet är 161,864,077.52603749157 USD. Följ prisuppdateringar för KTA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Keeta (KTA) idag är $ 0.3703, med en förändring på 1.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KTA till USD är$ 0.3703 per KTA.
Keeta rankas för närvarande nr.228 enligt marknadsvärde på $ 161.86M, med ett cirkulerande utbud på 437.12M KTA. Under de senaste 24 timmarna handlades KTA mellan $ 0.3461 (lägsta) och $ 0.4372 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.6916917214873683, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08456738547527073.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KTA med +1.70% under den senaste timmen och -3.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 300.07K.
Keeta (KTA) Marknadsinformation
No.228
$ 161.86M
$ 300.07K
$ 370.30M
437.12M
1,000,000,000
1,000,000,000
43.71%
BASE
Det aktuella börsvärdet för Keeta är $ 161.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 300.07K. Det cirkulerande utbudet av KTA är 437.12M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 370.30M.
Keeta Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.3461
lägsta under 24-timmar
$ 0.4372
högsta under 24-timmar
$ 0.3461
$ 0.4372
$ 1.6916917214873683
$ 0.08456738547527073
+1.70%
+1.81%
-3.55%
-3.55%
Keeta (KTA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Keeta idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.006583
+1.81%
30 dagar
$ -0.1165
-23.94%
60 dagar
$ -0.663
-64.17%
90 dagar
$ -0.1297
-25.94%
Keeta Prisförändring idag
Idag registrerade KTA en förändring med $ +0.006583 (+1.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Keeta 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1165 (-23.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Keeta 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KTA med $ -0.663(-64.17%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Keeta 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1297 (-25.94%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Keeta (KTA)?
AI-drivna insikter som analyserar Keeta senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Keetas priser?
Several key factors influence Keeta (KTA) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact crypto market stability.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price discovery.
Varför vill folk veta Keetas pris idag?
People want to know Keeta (KTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Prisförutsägelse för Keeta
Keeta (KTA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KTA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Keeta (KTA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Keeta potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Keeta kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KTA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Keeta Price Prediction.
Om Keeta
Kryptoin (KTA) is a cryptocurrency asset that aims to simplify the process of investing in digital assets. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. KTA's primary role is to serve as the native currency within the Kryptoin ecosystem, which includes a suite of financial services designed to make investing in cryptocurrencies more accessible and straightforward. These services include a decentralized exchange, a wallet, and an ETF system. KTA tokens are used for transaction fees within the platform, as well as for governance voting rights, allowing holders to influence the development and direction of the Kryptoin ecosystem.
Hur man köper och investerar Keeta
Är du redo att komma igång med Keeta? Att köpa KTA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Keeta. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Keeta (KTA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 437.12M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Keeta krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Keeta
Genom att äga Keeta kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Keeta (KTA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Keeta skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Keeta-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Keeta idag?
Priset för Keeta är idag $ 0.3703. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Keeta fortfarande en bra investering?
Keeta förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i KTA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Keeta?
Keeta till ett värde av $ 300.07K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Keeta?
Livepriset för KTA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Keeta i den valuta du föredrar, besök KTA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Keeta?
Priset på KTA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,449.99
+0.72%
ETH
3,408.32
+0.93%
SOL
158.28
+1.02%
UCN
1,496.92
0.00%
ZEC
606.35
+18.27%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för KTA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret KTA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Keetas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Keeta-priset att stiga i år?
Keeta priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Keeta (KTA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:23 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.