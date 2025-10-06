BörsDEX+
Livepriset för JDcom idag är 31.77 USD.JDON börsvärdet är 955,642.7379391308 USD. Följ prisuppdateringar för JDON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

JDcom (JDON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:13 (UTC+8)

JDcom Pris idag

Livepriset för JDcom (JDON) idag är $ 31.77, med en förändring på 0.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JDON till USD är$ 31.77 per JDON.

JDcom rankas för närvarande nr.2151 enligt marknadsvärde på $ 955.64K, med ett cirkulerande utbud på 30.08K JDON. Under de senaste 24 timmarna handlades JDON mellan $ 31.6 (lägsta) och $ 32.27 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 36.90868486875765, medan det lägsta priset någonsin var $ 30.590269632126216.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JDON med -0.47% under den senaste timmen och -3.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.26K.

JDcom (JDON) Marknadsinformation

$ 955.64K
$ 56.26K
$ 955.64K
30.08K
30,080.03581804
ETH

Det aktuella börsvärdet för JDcom är $ 955.64K, med en 24h-handelsvolym på $ 56.26K. Det cirkulerande utbudet av JDON är 30.08K, med ett totalt utbud på 30080.03581804. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 955.64K.

JDcom Prishistorik USD

JDcom (JDON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för JDcom idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.1079+0.34%
30 dagar$ -2.27-6.67%
60 dagar$ -2.1-6.21%
90 dagar$ +11.77+58.85%
JDcom Prisförändring idag

Idag registrerade JDON en förändring med $ +0.1079 (+0.34%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

JDcom 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -2.27 (-6.67%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

JDcom 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades JDON med $ -2.1(-6.21%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

JDcom 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +11.77 (+58.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för JDcom (JDON)?

Kolla in sidan JDcom Prishistorik nu.

AI-analys för JDcom

AI-drivna insikter som analyserar JDcom senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar JDcoms priser?

JD.com (JD) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact investor confidence and stock valuation.

E-commerce Market Competition: Competition with Alibaba, Pinduoduo, and other platforms affects market share and pricing power.

Chinese Economic Conditions: GDP growth, consumer spending, and regulatory changes in China significantly influence JD's business environment.

Logistics and Technology Investments: Investments in supply chain, AI, and automation affect operational efficiency and long-term growth prospects.

Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies, antitrust regulations, and data privacy laws create uncertainty.

Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns, mobile commerce adoption, and brand preferences impact sales.

Global Market Sentiment: US-China trade relations, geopolitical tensions, and overall market conditions affect Chinese stock valuations.

Currency Exchange: USD/CNY exchange rates impact financial results for US-listed shares.

Analyst Ratings: Upgrades, downgrades, and price target changes from investment firms influence investor sentiment.

Seasonal Factors: Shopping festivals like Singles Day, Chinese New Year, and holiday seasons create quarterly variations in performance.

These factors combine to create price volatility, with investors closely monitoring JD's ability to maintain growth while navigating regulatory challenges and intense competition in the Chinese e-commerce market.

Varför vill folk veta JDcoms pris idag?

People want to know JD.com's current price for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need real-time pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential trading opportunities.

News impact assessment - Current prices show how market events, earnings reports, or company announcements affect stock valuation.

Timing entries/exits - Day traders and swing traders use live pricing to optimize their entry and exit points for maximum profit potential.

Prisförutsägelse för JDcom

JDcom (JDON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JDON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
JDcom (JDON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på JDcom potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som JDcom kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JDON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på JDcom Price Prediction.

Om JDcom

JDON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient transfers of value. JDON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply schedule. In the broader crypto ecosystem, JDON is often used for transactions in decentralized applications (dApps), particularly those that require quick and secure transfers. Its role in the DeFi sector underscores its utility in creating an alternative financial system that is open, transparent, and accessible to all.

Hur man köper och investerar JDcom

Vad är JDcom (JDON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

JDcom Resurs

För en mer djupgående förståelse av JDcom kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell JDcom webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om JDcom

Hur mycket kommer 1 JDcom att vara värd år 2030?
Om JDcom skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella JDcom-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:13 (UTC+8)

JDcom (JDON) Viktiga branschuppdateringar

Fler kryptovalutor att utforska

