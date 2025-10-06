Livepriset för JDcom idag är 31.77 USD.JDON börsvärdet är 955,642.7379391308 USD. Följ prisuppdateringar för JDON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för JDcom idag är 31.77 USD.JDON börsvärdet är 955,642.7379391308 USD. Följ prisuppdateringar för JDON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för JDcom (JDON) idag är $ 31.77, med en förändring på 0.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JDON till USD är$ 31.77 per JDON.
JDcom rankas för närvarande nr.2151 enligt marknadsvärde på $ 955.64K, med ett cirkulerande utbud på 30.08K JDON. Under de senaste 24 timmarna handlades JDON mellan $ 31.6 (lägsta) och $ 32.27 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 36.90868486875765, medan det lägsta priset någonsin var $ 30.590269632126216.
I kortsiktigt resultat, rörde sig JDON med -0.47% under den senaste timmen och -3.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.26K.
JDcom (JDON) Marknadsinformation
No.2151
$ 955.64K
$ 955.64K$ 955.64K
$ 56.26K
$ 56.26K$ 56.26K
$ 955.64K
$ 955.64K$ 955.64K
30.08K
30.08K 30.08K
30,080.03581804
30,080.03581804 30,080.03581804
ETH
Det aktuella börsvärdet för JDcom är $ 955.64K, med en 24h-handelsvolym på $ 56.26K. Det cirkulerande utbudet av JDON är 30.08K, med ett totalt utbud på 30080.03581804. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 955.64K.
JDcom Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 31.6
$ 31.6$ 31.6
lägsta under 24-timmar
$ 32.27
$ 32.27$ 32.27
högsta under 24-timmar
$ 31.6
$ 31.6$ 31.6
$ 32.27
$ 32.27$ 32.27
$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216
-0.47%
+0.34%
-3.38%
-3.38%
JDcom (JDON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för JDcom idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.1079
+0.34%
30 dagar
$ -2.27
-6.67%
60 dagar
$ -2.1
-6.21%
90 dagar
$ +11.77
+58.85%
JDcom Prisförändring idag
Idag registrerade JDON en förändring med $ +0.1079 (+0.34%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
JDcom 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -2.27 (-6.67%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
JDcom 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades JDON med $ -2.1(-6.21%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
JDcom 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +11.77 (+58.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för JDcom (JDON)?
AI-drivna insikter som analyserar JDcom senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar JDcoms priser?
JD.com (JD) stock prices are influenced by several key factors:
Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact investor confidence and stock valuation.
E-commerce Market Competition: Competition with Alibaba, Pinduoduo, and other platforms affects market share and pricing power.
Chinese Economic Conditions: GDP growth, consumer spending, and regulatory changes in China significantly influence JD's business environment.
Logistics and Technology Investments: Investments in supply chain, AI, and automation affect operational efficiency and long-term growth prospects.
Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies, antitrust regulations, and data privacy laws create uncertainty.
Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns, mobile commerce adoption, and brand preferences impact sales.
Global Market Sentiment: US-China trade relations, geopolitical tensions, and overall market conditions affect Chinese stock valuations.
Analyst Ratings: Upgrades, downgrades, and price target changes from investment firms influence investor sentiment.
Seasonal Factors: Shopping festivals like Singles Day, Chinese New Year, and holiday seasons create quarterly variations in performance.
These factors combine to create price volatility, with investors closely monitoring JD's ability to maintain growth while navigating regulatory challenges and intense competition in the Chinese e-commerce market.
Varför vill folk veta JDcoms pris idag?
People want to know JD.com's current price for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need real-time pricing to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.
Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential trading opportunities.
News impact assessment - Current prices show how market events, earnings reports, or company announcements affect stock valuation.
Timing entries/exits - Day traders and swing traders use live pricing to optimize their entry and exit points for maximum profit potential.
Prisförutsägelse för JDcom
JDcom (JDON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JDON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
JDcom (JDON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på JDcom potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som JDcom kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JDON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på JDcom Price Prediction.
Om JDcom
JDON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient transfers of value. JDON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply schedule. In the broader crypto ecosystem, JDON is often used for transactions in decentralized applications (dApps), particularly those that require quick and secure transfers. Its role in the DeFi sector underscores its utility in creating an alternative financial system that is open, transparent, and accessible to all.
JDON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient transfers of value. JDON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply schedule. In the broader crypto ecosystem, JDON is often used for transactions in decentralized applications (dApps), particularly those that require quick and secure transfers. Its role in the DeFi sector underscores its utility in creating an alternative financial system that is open, transparent, and accessible to all.
Hur man köper och investerar JDcom
Är du redo att komma igång med JDcom? Att köpa JDON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper JDcom. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din JDcom (JDON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 30.08K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och JDcom krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med JDcom
Genom att äga JDcom kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa JDcom (JDON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
JDcom Resurs
För en mer djupgående förståelse av JDcom kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om JDcom skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella JDcom-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar JDcom idag?
Priset för JDcom är idag $ 31.77. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är JDcom fortfarande en bra investering?
JDcom förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i JDON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för JDcom?
JDcom till ett värde av $ 56.26K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på JDcom?
Livepriset för JDON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för JDcom i den valuta du föredrar, besök JDON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för JDcom?
Priset på JDON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,255.91
+0.53%
ETH
3,399.77
+0.68%
SOL
157.72
+0.66%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.1
+18.42%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för JDON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret JDON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om JDcoms kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer JDcom-priset att stiga i år?
JDcom priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för JDcom (JDON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:13 (UTC+8)
JDcom (JDON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.