Vad är WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA. The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina WorldAssets investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.



Dessutom kan du:

- Kontrollera INC tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.

- Läs recensioner och analyser om WorldAssets på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din WorldAssets köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

WorldAssets Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer WorldAssets (INC) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina WorldAssets (INC) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för WorldAssets.

Kontrollera WorldAssets prisprognosen nu!

WorldAssets (INC) Tokenomics

Förståelsen för WorldAssets(INC):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om INC-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper WorldAssets (INC)

Letar du efter hur man köper WorldAssets? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa WorldAssets på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

INC till lokala valutor

Prova omvandlaren

WorldAssets Resurs

För en mer djupgående förståelse av WorldAssets kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om WorldAssets Hur mycket är WorldAssets (INC) värd idag? Livepriset för INC i USD är 0.6992 USD , och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna. Vad är det aktuella INC-till-USD-priset? $ 0.6992 . Kolla in Det aktuella priset för INC till USD är. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token. Vad är börsvärdet för WorldAssets? Börsvärdet för INC är -- USD . Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking. Vad är det cirkulerande utbudet av INC? Det cirkulerande utbudet av INC är -- USD . Vad var all-time high (ATH) priset för INC? INC uppnådde ett ATH-pris på -- USD . Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för INC INC såg ett lägstapris på -- USD . Vad är handelsvolymen för INC? Live 24-timmars handelsvolym för INC är $ 27.12K USD . Kommer INC att gå högre i år? INC kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in INC prisprognosen för en mer djupgående analys.

WorldAssets (INC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8) Typ Information 10-05 21:29:00 Branschuppdateringar Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high 10-05 16:10:00 Branschuppdateringar Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high 10-04 13:39:16 Data på kedjan U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday 10-04 11:26:38 Branschuppdateringar USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9% 10-03 10:20:00 Branschuppdateringar Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3% 10-03 05:17:00 Branschuppdateringar Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Heta nyheter

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025