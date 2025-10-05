Livepriset för WorldAssets idag är 0.6992 USD. Följ kursuppdateringar för INC-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska INC prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för WorldAssets idag är 0.6992 USD. Följ kursuppdateringar för INC-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska INC prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

WorldAssets Logotyp

WorldAssets-kurs(INC)

1 INC-till-USD pris i realtid:

$0.6978
-4.81%1D
USD
WorldAssets (INC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:41:03 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.6562
lägsta under 24-timmar
$ 0.8264
högsta under 24-timmar

$ 0.6562
$ 0.8264
--
--
+0.25%

-4.81%

+599.20%

+599.20%

WorldAssets (INC) priset i realtid är $ 0.6992. Under de senaste 24 timmarna har INC handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.6562 och en högsta nivå på $ 0.8264, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. INCs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har INC förändrats med +0.25% under den senaste timmen, -4.81% under 24 timmar och +599.20% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

WorldAssets (INC) Marknadsinformation

----

$ 27.12K
$ 209.76M
--
300,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för WorldAssets är --, med en 24h-handelsvolym på $ 27.12K. Det cirkulerande utbudet av INC är --, med ett totalt utbud på 300000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 209.76M.

WorldAssets (INC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för WorldAssets idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.03526-4.81%
30 dagar$ +0.5992+599.20%
60 dagar$ +0.5992+599.20%
90 dagar$ +0.5992+599.20%
WorldAssets Prisförändring idag

Idag registrerade INC en förändring med $ -0.03526 (-4.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

WorldAssets 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.5992 (+599.20%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

WorldAssets 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades INC med $ +0.5992(+599.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

WorldAssets 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.5992 (+599.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för WorldAssets (INC)?

Kolla in sidan WorldAssets Prishistorik nu.

Vad är WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina WorldAssets investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera INC tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om WorldAssets på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din WorldAssets köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

WorldAssets Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer WorldAssets (INC) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina WorldAssets (INC) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för WorldAssets.

Kontrollera WorldAssets prisprognosen nu!

WorldAssets (INC) Tokenomics

Förståelsen för WorldAssets(INC):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om INC-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper WorldAssets (INC)

Letar du efter hur man köper WorldAssets? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa WorldAssets på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

INC till lokala valutor

WorldAssets Resurs

För en mer djupgående förståelse av WorldAssets kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell WorldAssets webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om WorldAssets

Hur mycket är WorldAssets (INC) värd idag?
Livepriset för INC i USD är 0.6992 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella INC-till-USD-priset?
Det aktuella priset för INC till USD är $ 0.6992. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för WorldAssets?
Börsvärdet för INC är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av INC?
Det cirkulerande utbudet av INC är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för INC?
INC uppnådde ett ATH-pris på -- USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för INC
INC såg ett lägstapris på -- USD.
Vad är handelsvolymen för INC?
Live 24-timmars handelsvolym för INC är $ 27.12K USD.
Kommer INC att gå högre i år?
INC kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in INC prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:41:03 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

