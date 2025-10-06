Baserat på din prognos, kan WorldAssets potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.7122 under 2025.

Baserat på din prognos, kan WorldAssets potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.747810 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för INC $ 0.785200 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för INC $ 0.824460 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för INC $ 0.865683 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för INC $ 0.908967 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på WorldAssets potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.4806.

År 2050 skulle priset på WorldAssets potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.4117.