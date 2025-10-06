INFINIT Pris idag

Livepriset för INFINIT (IN) idag är $ 0.09772, med en förändring på 0.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IN till USD är$ 0.09772 per IN.

INFINIT rankas för närvarande nr.698 enligt marknadsvärde på $ 26.28M, med ett cirkulerande utbud på 268.94M IN. Under de senaste 24 timmarna handlades IN mellan $ 0.09653 (lägsta) och $ 0.10735 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.330328543984695, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.053529767930225576.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IN med -0.08% under den senaste timmen och -19.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 73.88K.

INFINIT (IN) Marknadsinformation

Rank No.698 Marknadsvärde $ 26.28M$ 26.28M $ 26.28M Volym (24H) $ 73.88K$ 73.88K $ 73.88K Marknadsvärde efter full utspädning $ 97.72M$ 97.72M $ 97.72M Cirkulationsutbud 268.94M 268.94M 268.94M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 26.89% Offentlig blockkedja ETH

