Livepriset för INFINIT (IN) idag är $ 0.09772, med en förändring på 0.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IN till USD är$ 0.09772 per IN.
INFINIT rankas för närvarande nr.698 enligt marknadsvärde på $ 26.28M, med ett cirkulerande utbud på 268.94M IN. Under de senaste 24 timmarna handlades IN mellan $ 0.09653 (lägsta) och $ 0.10735 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.330328543984695, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.053529767930225576.
I kortsiktigt resultat, rörde sig IN med -0.08% under den senaste timmen och -19.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 73.88K.
INFINIT (IN) Marknadsinformation
No.698
$ 26.28M
$ 73.88K
$ 97.72M
268.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.89%
ETH
Det aktuella börsvärdet för INFINIT är $ 26.28M, med en 24h-handelsvolym på $ 73.88K. Det cirkulerande utbudet av IN är 268.94M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 97.72M.
INFINIT Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.09653
lägsta under 24-timmar
$ 0.10735
högsta under 24-timmar
$ 0.09653
$ 0.10735
$ 0.330328543984695
$ 0.053529767930225576
-0.08%
+0.19%
-19.48%
-19.48%
INFINIT (IN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för INFINIT idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0001855
+0.19%
30 dagar
$ -0.02126
-17.87%
60 dagar
$ +0.03755
+62.40%
90 dagar
$ +0.00183
+1.90%
INFINIT Prisförändring idag
Idag registrerade IN en förändring med $ +0.0001855 (+0.19%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
INFINIT 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02126 (-17.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
INFINIT 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades IN med $ +0.03755(+62.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
INFINIT 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00183 (+1.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för INFINIT (IN)?
AI-drivna insikter som analyserar INFINIT senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar INFINITs priser?
INFINIT (IN) token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact IN prices.
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations boost investor confidence.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn events affect scarcity.
Regulatory News: Government policies and compliance updates impact market perception.
Technical Developments: Platform upgrades and new features influence long-term value.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects positioning.
Varför vill folk veta INFINITs pris idag?
People want to know INFINIT (IN) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Real-time prices show immediate gains or losses on investments.
Market sentiment analysis - Price trends indicate broader market confidence in the project.
Trading opportunities - Day traders and swing traders rely on price action for quick profits.
Due diligence - Potential investors research price history and volatility before investing.
Comparison shopping - Users compare prices across different exchanges for best execution.
News correlation - Price movements often reflect project developments, partnerships, or market news.
Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change rapidly, making real-time information crucial for informed decision-making.
Prisförutsägelse för INFINIT
INFINIT (IN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
INFINIT (IN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på INFINIT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som INFINIT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på INFINIT Price Prediction.
Om INFINIT
IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.
Hur man köper och investerar INFINIT
Är du redo att komma igång med INFINIT? Att köpa IN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper INFINIT. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din INFINIT (IN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 268.94M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och INFINIT krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med INFINIT
Genom att äga INFINIT kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa INFINIT (IN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
INFINIT Resurs
För en mer djupgående förståelse av INFINIT kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 INFINIT att vara värd år 2030?
Om INFINIT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella INFINIT-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar INFINIT idag?
Priset för INFINIT är idag $ 0.09772. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är INFINIT fortfarande en bra investering?
INFINIT förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i IN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för INFINIT?
INFINIT till ett värde av $ 73.88K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på INFINIT?
Livepriset för IN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för INFINIT i den valuta du föredrar, besök IN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för INFINIT?
Priset på IN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,280.53
+0.55%
ETH
3,401.68
+0.74%
SOL
157.78
+0.70%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.52
+18.50%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för IN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret IN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om INFINITs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer INFINIT-priset att stiga i år?
INFINIT priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för INFINIT (IN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:48 (UTC+8)
