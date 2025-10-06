Impossible Cloud Net Pris idag

Livepriset för Impossible Cloud Net (ICNT) idag är $ 0.26858, med en förändring på 8.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ICNT till USD är$ 0.26858 per ICNT.

Impossible Cloud Net rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ICNT. Under de senaste 24 timmarna handlades ICNT mellan $ 0.23701 (lägsta) och $ 0.29723 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ICNT med -3.42% under den senaste timmen och -5.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 97.89K.

Impossible Cloud Net (ICNT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 97.89K$ 97.89K $ 97.89K Marknadsvärde efter full utspädning $ 188.01M$ 188.01M $ 188.01M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Totalt utbud 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Offentlig blockkedja BASE

