Baserat på din prognos, kan Impossible Cloud Net potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.25505 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Impossible Cloud Net potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.267802 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ICNT $ 0.281192 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ICNT $ 0.295252 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ICNT $ 0.310014 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ICNT $ 0.325515 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Impossible Cloud Net potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.530230.

År 2050 skulle priset på Impossible Cloud Net potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.863689.