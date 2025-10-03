HTX DAO (HTX) Tokenomics
HTX DAO (HTX) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HTX DAO(HTX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
HTX DAO (HTX) Information
HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.
HTX DAO (HTX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i HTX DAO (HTX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HTX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HTX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår HTX:s tokenomics, utforska HTX-tokens pris i realtid!
HTX DAO (HTX) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för HTX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för HTX
Vill du veta vart HTX kan vara på väg? På HTX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
