HOPR Token (HOPR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om HOPR Token(HOPR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:21:23 (UTC+8)
USD

HOPR Token (HOPR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HOPR Token(HOPR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 16.33M
Totalt utbud:
$ 394.55M
Cirkulerande utbud
$ 341.17M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 47.87M
Högsta någonsin:
$ 1.688
Lägsta någonsin:
$ 0.030108303598352832
Aktuellt pris:
$ 0.04787
HOPR Token (HOPR) Information

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Officiell webbplats:
https://hoprnet.org/
Whitepaper:
https://docs.hoprnet.org/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da

HOPR Token (HOPR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i HOPR Token (HOPR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet HOPR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många HOPR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår HOPR:s tokenomics, utforska HOPR-tokens pris i realtid!

HOPR Token (HOPR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för HOPR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för HOPR

Vill du veta vart HOPR kan vara på väg? På HOPR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

