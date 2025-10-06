Robinhood Markets Pris idag

Livepriset för Robinhood Markets (HOODON) idag är $ 128.52, med en förändring på 0.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOODON till USD är$ 128.52 per HOODON.

Robinhood Markets rankas för närvarande nr.2531 enligt marknadsvärde på $ 443.97K, med ett cirkulerande utbud på 3.45K HOODON. Under de senaste 24 timmarna handlades HOODON mellan $ 126.37 (lägsta) och $ 156.18 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 152.93948357313678, medan det lägsta priset någonsin var $ 96.19355397433952.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOODON med -0.58% under den senaste timmen och -14.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 140.74K.

Robinhood Markets (HOODON) Marknadsinformation

Rank No.2531 Marknadsvärde $ 443.97K$ 443.97K $ 443.97K Volym (24H) $ 140.74K$ 140.74K $ 140.74K Marknadsvärde efter full utspädning $ 443.97K$ 443.97K $ 443.97K Cirkulationsutbud 3.45K 3.45K 3.45K Totalt utbud 3,454.46037239 3,454.46037239 3,454.46037239 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Robinhood Markets är $ 443.97K, med en 24h-handelsvolym på $ 140.74K. Det cirkulerande utbudet av HOODON är 3.45K, med ett totalt utbud på 3454.46037239. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 443.97K.