Livepriset för Holoworld AI (HOLO) idag är $ 0.1142, med en förändring på 3.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLO till USD är$ 0.1142 per HOLO.
Holoworld AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HOLO. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLO mellan $ 0.11 (lägsta) och $ 0.1191 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLO med -0.61% under den senaste timmen och -9.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 106.28K.
Holoworld AI (HOLO) Marknadsinformation
--
----
$ 106.28K
$ 106.28K$ 106.28K
$ 233.88M
$ 233.88M$ 233.88M
--
----
2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000
2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för Holoworld AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 106.28K. Det cirkulerande utbudet av HOLO är --, med ett totalt utbud på 2048000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 233.88M.
Holoworld AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
lägsta under 24-timmar
$ 0.1191
$ 0.1191$ 0.1191
högsta under 24-timmar
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
$ 0.1191
$ 0.1191$ 0.1191
--
----
--
----
-0.61%
+3.16%
-9.80%
-9.80%
Holoworld AI (HOLO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Holoworld AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.003495
+3.16%
30 dagar
$ -0.081
-41.50%
60 dagar
$ +0.0642
+128.40%
90 dagar
$ +0.0642
+128.40%
Holoworld AI Prisförändring idag
Idag registrerade HOLO en förändring med $ +0.003495 (+3.16%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Holoworld AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.081 (-41.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Holoworld AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HOLO med $ +0.0642(+128.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Holoworld AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0642 (+128.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Holoworld AI (HOLO)?
AI-drivna insikter som analyserar Holoworld AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Holoworld AIs priser?
Several key factors influence Holoworld AI (HOLO) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance 3. Technology developments and platform updates 4. Partnership announcements and adoption rates 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors 7. Competition from other AI blockchain projects 8. Token supply dynamics and tokenomics 9. Community engagement and social media buzz 10. Broader economic conditions and risk appetite
Varför vill folk veta Holoworld AIs pris idag?
People want to know Holoworld AI (HOLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and market trends. Price monitoring helps identify entry/exit points and potential profit opportunities in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för Holoworld AI
Holoworld AI (HOLO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HOLO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Holoworld AI (HOLO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Holoworld AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Holoworld AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HOLO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Holoworld AI Price Prediction.
Om Holoworld AI
Hur man köper och investerar Holoworld AI
Är du redo att komma igång med Holoworld AI? Att köpa HOLO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Holoworld AI.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Holoworld AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Holoworld AI
Genom att äga Holoworld AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Holoworld AI (HOLO) på MEXC innebär mer värde för pengarna.
Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.
Holoworld AI Resurs
För en mer djupgående förståelse av Holoworld AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Holoworld AI att vara värd år 2030?
Om Holoworld AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Holoworld AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Holoworld AI idag?
Priset för Holoworld AI är idag $ 0.1142. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Holoworld AI fortfarande en bra investering?
Holoworld AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i HOLO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Holoworld AI?
Holoworld AI till ett värde av $ 106.28K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Holoworld AI?
Livepriset för HOLO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Holoworld AI i den valuta du föredrar, besök HOLO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Holoworld AI?
Priset på HOLO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,436.24
+0.71%
ETH
3,408.37
+0.93%
SOL
158.26
+1.00%
UCN
1,496.82
-0.01%
ZEC
602.91
+17.60%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för HOLO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret HOLO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Holoworld AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Holoworld AI-priset att stiga i år?
Holoworld AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Holoworld AI (HOLO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:24:04 (UTC+8)
