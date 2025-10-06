BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Holoworld AI idag är 0.1142 USD.HOLO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HOLO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Holoworld AI idag är 0.1142 USD.HOLO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HOLO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om HOLO

HOLO prisinformation

Vad är HOLO

HOLO whitepaper

HOLO officiell webbplats

HOLO tokenomics

HOLO Prisförutsägelse

HOLO historik

HOLO Köpguide

HOLO-till-fiat valutaomvandlare

HOLO spot

HOLO USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Holoworld AI Logotyp

Holoworld AI-kurs(HOLO)

1 HOLO-till-USD pris i realtid:

$0.1141
$0.1141$0.1141
+3.16%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:24:04 (UTC+8)

Holoworld AI Pris idag

Livepriset för Holoworld AI (HOLO) idag är $ 0.1142, med en förändring på 3.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLO till USD är$ 0.1142 per HOLO.

Holoworld AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HOLO. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLO mellan $ 0.11 (lägsta) och $ 0.1191 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLO med -0.61% under den senaste timmen och -9.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 106.28K.

Holoworld AI (HOLO) Marknadsinformation

--
----

$ 106.28K
$ 106.28K$ 106.28K

$ 233.88M
$ 233.88M$ 233.88M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Holoworld AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 106.28K. Det cirkulerande utbudet av HOLO är --, med ett totalt utbud på 2048000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 233.88M.

Holoworld AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
lägsta under 24-timmar
$ 0.1191
$ 0.1191$ 0.1191
högsta under 24-timmar

$ 0.11
$ 0.11$ 0.11

$ 0.1191
$ 0.1191$ 0.1191

--
----

--
----

-0.61%

+3.16%

-9.80%

-9.80%

Holoworld AI (HOLO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Holoworld AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.003495+3.16%
30 dagar$ -0.081-41.50%
60 dagar$ +0.0642+128.40%
90 dagar$ +0.0642+128.40%
Holoworld AI Prisförändring idag

Idag registrerade HOLO en förändring med $ +0.003495 (+3.16%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Holoworld AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.081 (-41.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Holoworld AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HOLO med $ +0.0642(+128.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Holoworld AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0642 (+128.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Holoworld AI (HOLO)?

Kolla in sidan Holoworld AI Prishistorik nu.

AI-analys för Holoworld AI

AI-drivna insikter som analyserar Holoworld AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Holoworld AIs priser?

Several key factors influence Holoworld AI (HOLO) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance
3. Technology developments and platform updates
4. Partnership announcements and adoption rates
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors
7. Competition from other AI blockchain projects
8. Token supply dynamics and tokenomics
9. Community engagement and social media buzz
10. Broader economic conditions and risk appetite

Varför vill folk veta Holoworld AIs pris idag?

People want to know Holoworld AI (HOLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and market trends. Price monitoring helps identify entry/exit points and potential profit opportunities in the volatile crypto market.

Prisförutsägelse för Holoworld AI

Holoworld AI (HOLO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HOLO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Holoworld AI (HOLO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Holoworld AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Holoworld AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HOLO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Holoworld AI Price Prediction.

Om Holoworld AI

Holo (HOLO) is a decentralized hosting platform that enables fully-functional decentralized applications (dApps) to serve mainstream internet users. It is designed to act as a bridge between the broader internet and apps built using Holochain, a framework for developing dApps that are hosted by users on a peer-to-peer network rather than on centralized servers. HOLO operates on a unique Proof-of-Service consensus algorithm and has a supply model based on the hosting power provided by participants. The Holo network allows developers to build and run their applications without the need for blockchain, offering a scalable and user-friendly alternative to traditional blockchains.

Hur man köper och investerar Holoworld AI

Är du redo att komma igång med Holoworld AI? Att köpa HOLO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Holoworld AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Holoworld AI (HOLO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Holoworld AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Holoworld AI (HOLO) Guide

Vad kan du göra med Holoworld AI

Genom att äga Holoworld AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Holoworld AI (HOLO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Holoworld AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Holoworld AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Holoworld AI

Hur mycket kommer 1 Holoworld AI att vara värd år 2030?
Om Holoworld AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Holoworld AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:24:04 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Holoworld AI

HOLO USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på HOLO med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av HOLO med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Holoworld AI (HOLO) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Holoworld AI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
HOLO/USDC
$0.1143
$0.1143$0.1143
+2.88%
0.00% (USDT)
HOLO/USDT
$0.1141
$0.1141$0.1141
+2.97%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2985
$0.2985$0.2985

+49.25%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000024564
$0.000024564$0.000024564

+391.28%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020899
$0.0020899$0.0020899

+198.55%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1316
$0.1316$0.1316

+163.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003273
$0.00003273$0.00003273

+66.14%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001836
$0.000000001836$0.000000001836

+65.25%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för HOLO-till-USD

Belopp

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.1142 USD