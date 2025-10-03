Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Holdstation(HOLDSTATION), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:20:56 (UTC+8)
USD

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Holdstation(HOLDSTATION), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 13.79M
Totalt utbud:
$ 7.90M
Cirkulerande utbud
$ 7.90M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 52.33M
Högsta någonsin:
$ 5.261
Lägsta någonsin:
$ 0.5987876567755669
Aktuellt pris:
$ 1.7442
Holdstation (HOLDSTATION) Information

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Officiell webbplats:
https://holdstation.com/
Whitepaper:
https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Holdstation (HOLDSTATION) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet HOLDSTATION-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många HOLDSTATION-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår HOLDSTATION:s tokenomics, utforska HOLDSTATION-tokens pris i realtid!

Hur man köper HOLDSTATION

Är du intresserad av att lägga till Holdstation(HOLDSTATION) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa HOLDSTATION, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Holdstation (HOLDSTATION) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för HOLDSTATION hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för HOLDSTATION

Vill du veta vart HOLDSTATION kan vara på väg? På HOLDSTATION sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

