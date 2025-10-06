BörsDEX+
Livepriset för Hemi idag är 0.03425 USD.HEMI börsvärdet är 33,479,375 USD. Följ prisuppdateringar för HEMI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Hemi Logotyp

Hemi-kurs(HEMI)

1 HEMI-till-USD pris i realtid:

$0.03425
+2.17%1D
USD
Hemi (HEMI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:58 (UTC+8)

Hemi Pris idag

Livepriset för Hemi (HEMI) idag är $ 0.03425, med en förändring på 2.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HEMI till USD är$ 0.03425 per HEMI.

Hemi rankas för närvarande nr.635 enligt marknadsvärde på $ 33.48M, med ett cirkulerande utbud på 977.50M HEMI. Under de senaste 24 timmarna handlades HEMI mellan $ 0.03321 (lägsta) och $ 0.03689 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19259179461442666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.015350458365510373.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HEMI med +0.17% under den senaste timmen och -17.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 133.33K.

Hemi (HEMI) Marknadsinformation

No.635

$ 33.48M
$ 133.33K
$ 342.50M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Hemi är $ 33.48M, med en 24h-handelsvolym på $ 133.33K. Det cirkulerande utbudet av HEMI är 977.50M, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 342.50M.

Hemi Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03321
lägsta under 24-timmar
$ 0.03689
högsta under 24-timmar

$ 0.03321
$ 0.03689
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
+0.17%

+2.17%

-17.28%

-17.28%

Hemi (HEMI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Hemi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0007274+2.17%
30 dagar$ -0.05155-60.09%
60 dagar$ -0.00281-7.59%
90 dagar$ +0.02925+585.00%
Hemi Prisförändring idag

Idag registrerade HEMI en förändring med $ +0.0007274 (+2.17%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Hemi 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.05155 (-60.09%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Hemi 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HEMI med $ -0.00281(-7.59%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Hemi 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02925 (+585.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Hemi (HEMI)?

Kolla in sidan Hemi Prishistorik nu.

AI-analys för Hemi

AI-drivna insikter som analyserar Hemi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Hemis priser?

Several key factors influence Hemi (HEMI) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact HEMI's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Updates: Protocol improvements, network upgrades, and development milestones can drive price movements.

Adoption: Real-world use cases, partnerships, and integration with other platforms influence demand.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment and trading activity.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, HEMI often follows Bitcoin's price trends.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Varför vill folk veta Hemis pris idag?

People want to know Hemi (HEMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.

Prisförutsägelse för Hemi

Hemi (HEMI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HEMI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Hemi (HEMI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Hemi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Hemi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HEMI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Hemi Price Prediction.

Om Hemi

HEMI is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized network, with a particular focus on enhancing the efficiency and security of these processes. HEMI employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a reliable and trustworthy environment for users. The asset's primary use is as a medium of exchange within its network, but it also plays a role in governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of HEMI is designed to maintain a balance between demand and supply, contributing to the stability of the asset.

Hur man köper och investerar Hemi

Är du redo att komma igång med Hemi? Att köpa HEMI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Hemi. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Hemi (HEMI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 977.50M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Hemi krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Hemi (HEMI) Guide

Vad kan du göra med Hemi

Genom att äga Hemi kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Hemi (HEMI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi Resurs

För en mer djupgående förståelse av Hemi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Hemi webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Hemi

Hur mycket kommer 1 Hemi att vara värd år 2030?
Om Hemi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Hemi-priser och förväntad avkastning.
Hemi (HEMI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Hemi

HEMI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på HEMI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av HEMI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Hemi (HEMI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Hemi-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
HEMI/USDC
$0.03428
$0.03428$0.03428
+2.17%
0.00% (USDT)
HEMI/USDT
$0.03425
$0.03425$0.03425
+2.08%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

