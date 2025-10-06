Hemi Pris idag

Livepriset för Hemi (HEMI) idag är $ 0.03425, med en förändring på 2.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HEMI till USD är$ 0.03425 per HEMI.

Hemi rankas för närvarande nr.635 enligt marknadsvärde på $ 33.48M, med ett cirkulerande utbud på 977.50M HEMI. Under de senaste 24 timmarna handlades HEMI mellan $ 0.03321 (lägsta) och $ 0.03689 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19259179461442666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.015350458365510373.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HEMI med +0.17% under den senaste timmen och -17.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 133.33K.

Hemi (HEMI) Marknadsinformation

Rank No.635 Marknadsvärde $ 33.48M$ 33.48M $ 33.48M Volym (24H) $ 133.33K$ 133.33K $ 133.33K Marknadsvärde efter full utspädning $ 342.50M$ 342.50M $ 342.50M Cirkulationsutbud 977.50M 977.50M 977.50M Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 9.77% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Hemi är $ 33.48M, med en 24h-handelsvolym på $ 133.33K. Det cirkulerande utbudet av HEMI är 977.50M, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 342.50M.