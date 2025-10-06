Livepriset för Hemi idag är 0.03425 USD.HEMI börsvärdet är 33,479,375 USD. Följ prisuppdateringar för HEMI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Hemi idag är 0.03425 USD.HEMI börsvärdet är 33,479,375 USD. Följ prisuppdateringar för HEMI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Hemi (HEMI) idag är $ 0.03425, med en förändring på 2.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HEMI till USD är$ 0.03425 per HEMI.
Hemi rankas för närvarande nr.635 enligt marknadsvärde på $ 33.48M, med ett cirkulerande utbud på 977.50M HEMI. Under de senaste 24 timmarna handlades HEMI mellan $ 0.03321 (lägsta) och $ 0.03689 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19259179461442666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.015350458365510373.
I kortsiktigt resultat, rörde sig HEMI med +0.17% under den senaste timmen och -17.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 133.33K.
Hemi (HEMI) Marknadsinformation
No.635
$ 33.48M
$ 133.33K
$ 342.50M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Hemi är $ 33.48M, med en 24h-handelsvolym på $ 133.33K. Det cirkulerande utbudet av HEMI är 977.50M, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 342.50M.
Hemi Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03321
lägsta under 24-timmar
$ 0.03689
högsta under 24-timmar
$ 0.03321
$ 0.03689
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
+0.17%
+2.17%
-17.28%
-17.28%
Hemi (HEMI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Hemi idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0007274
+2.17%
30 dagar
$ -0.05155
-60.09%
60 dagar
$ -0.00281
-7.59%
90 dagar
$ +0.02925
+585.00%
Hemi Prisförändring idag
Idag registrerade HEMI en förändring med $ +0.0007274 (+2.17%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Hemi 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.05155 (-60.09%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Hemi 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HEMI med $ -0.00281(-7.59%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Hemi 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02925 (+585.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Hemi (HEMI)?
AI-drivna insikter som analyserar Hemi senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Hemis priser?
Several key factors influence Hemi (HEMI) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Technology Updates: Protocol improvements, network upgrades, and development milestones can drive price movements.
Adoption: Real-world use cases, partnerships, and integration with other platforms influence demand.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment and trading activity.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, HEMI often follows Bitcoin's price trends.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Varför vill folk veta Hemis pris idag?
People want to know Hemi (HEMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.
Prisförutsägelse för Hemi
Hemi (HEMI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HEMI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Hemi (HEMI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Hemi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Hemi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HEMI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Hemi Price Prediction.
Om Hemi
HEMI is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized network, with a particular focus on enhancing the efficiency and security of these processes. HEMI employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a reliable and trustworthy environment for users. The asset's primary use is as a medium of exchange within its network, but it also plays a role in governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of HEMI is designed to maintain a balance between demand and supply, contributing to the stability of the asset.
Hur man köper och investerar Hemi
Är du redo att komma igång med Hemi? Att köpa HEMI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Hemi. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Hemi (HEMI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 977.50M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Hemi krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Hemi
Genom att äga Hemi kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Hemi (HEMI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.
Hemi Resurs
För en mer djupgående förståelse av Hemi kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Hemi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Hemi-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Hemi idag?
Priset för Hemi är idag $ 0.03425. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Hemi fortfarande en bra investering?
Hemi förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i HEMI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Hemi?
Hemi till ett värde av $ 133.33K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Hemi?
Livepriset för HEMI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Hemi i den valuta du föredrar, besök HEMI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Hemi?
Priset på HEMI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.65
+0.58%
ETH
3,403.11
+0.78%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
608.19
+18.63%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för HEMI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret HEMI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Hemis kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Hemi-priset att stiga i år?
Hemi priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Hemi (HEMI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:58 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.