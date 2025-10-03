GoPlus Security (GPS) Tokenomics

GoPlus Security (GPS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om GoPlus Security(GPS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:59:05 (UTC+8)
USD

GoPlus Security (GPS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GoPlus Security(GPS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 33.38M
$ 33.38M$ 33.38M
Totalt utbud:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 2.64B
$ 2.64B$ 2.64B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 126.20M
$ 126.20M$ 126.20M
Högsta någonsin:
$ 0.220266
$ 0.220266$ 0.220266
Lägsta någonsin:
$ 0.008975404918139198
$ 0.008975404918139198$ 0.008975404918139198
Aktuellt pris:
$ 0.01262
$ 0.01262$ 0.01262

GoPlus Security (GPS) Information

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

Officiell webbplats:
https://gopluslabs.io
Whitepaper:
https://whitepaper.gopluslabs.io/goplus-network
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/address/0x0c1dc73159e30c4b06170f2593d3118968a0dca5

GoPlus Security (GPS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i GoPlus Security (GPS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GPS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GPS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GPS:s tokenomics, utforska GPS-tokens pris i realtid!

Hur man köper GPS

Är du intresserad av att lägga till GoPlus Security(GPS) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GPS, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

GoPlus Security (GPS) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för GPS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för GPS

Vill du veta vart GPS kan vara på väg? På GPS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn