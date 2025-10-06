Gata Pris idag

Livepriset för Gata (GATA) idag är $ 0.01466, med en förändring på 0.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GATA till USD är$ 0.01466 per GATA.

Gata rankas för närvarande nr.1963 enligt marknadsvärde på $ 1.41M, med ett cirkulerande utbud på 96.24M GATA. Under de senaste 24 timmarna handlades GATA mellan $ 0.01364 (lägsta) och $ 0.01671 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.17518834628959326, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.012968963083703223.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GATA med -2.60% under den senaste timmen och -11.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 68.96K.

Gata (GATA) Marknadsinformation

Rank No.1963 Marknadsvärde $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volym (24H) $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.66M$ 14.66M $ 14.66M Cirkulationsutbud 96.24M 96.24M 96.24M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 9.62% Offentlig blockkedja BSC

