Gata

Gata-kurs(GATA)

1 GATA-till-USD pris i realtid:

$0.01466
-0.94%1D
USD
Gata (GATA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:55 (UTC+8)

Gata Pris idag

Livepriset för Gata (GATA) idag är $ 0.01466, med en förändring på 0.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GATA till USD är$ 0.01466 per GATA.

Gata rankas för närvarande nr.1963 enligt marknadsvärde på $ 1.41M, med ett cirkulerande utbud på 96.24M GATA. Under de senaste 24 timmarna handlades GATA mellan $ 0.01364 (lägsta) och $ 0.01671 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.17518834628959326, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.012968963083703223.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GATA med -2.60% under den senaste timmen och -11.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 68.96K.

Gata (GATA) Marknadsinformation

No.1963

$ 1.41M
$ 68.96K
$ 14.66M
96.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.62%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Gata är $ 1.41M, med en 24h-handelsvolym på $ 68.96K. Det cirkulerande utbudet av GATA är 96.24M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.66M.

Gata Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01364
lägsta under 24-timmar
$ 0.01671
högsta under 24-timmar

$ 0.01364
$ 0.01671
$ 0.17518834628959326
$ 0.012968963083703223
-2.60%

-0.94%

-11.26%

-11.26%

Gata (GATA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Gata idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0001391-0.94%
30 dagar$ -0.02029-58.06%
60 dagar$ -0.015-50.58%
90 dagar$ +0.00466+46.60%
Gata Prisförändring idag

Idag registrerade GATA en förändring med $ -0.0001391 (-0.94%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Gata 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02029 (-58.06%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Gata 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GATA med $ -0.015(-50.58%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Gata 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00466 (+46.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Gata (GATA)?

Kolla in sidan Gata Prishistorik nu.

AI-analys för Gata

AI-drivna insikter som analyserar Gata senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Gatas priser?

GATA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GATA pricing.

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Project Development: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Utility and Adoption: Real-world use cases and ecosystem growth drive demand.

Regulatory News: Government policies and compliance developments impact market perception.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.

Community Activity: Social media buzz and community engagement affect market sentiment.

Varför vill folk veta Gatas pris idag?

People want to know GATA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time price data helps traders identify market trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency.

Prisförutsägelse för Gata

Gata (GATA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GATA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Gata (GATA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Gata potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Gata kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GATA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Gata Price Prediction.

Om Gata

GATA is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of GATA is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. GATA's supply model is fixed, meaning that there is a predetermined number of coins that will ever be in circulation. This cryptocurrency is typically used in online marketplaces and for remittances, providing a decentralized and cost-effective alternative to traditional financial systems. Its ecosystem is designed to support the development of decentralized applications, further expanding its utility and potential use cases.

Hur man köper och investerar Gata

Är du redo att komma igång med Gata? Att köpa GATA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Gata. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Gata (GATA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 96.24M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Gata krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Gata (GATA) Guide

Vad kan du göra med Gata

Genom att äga Gata kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Gata (GATA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Gata (GATA)

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata Resurs

För en mer djupgående förståelse av Gata kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Gata webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Gata

Hur mycket kommer 1 Gata att vara värd år 2030?
Om Gata skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Gata-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:55 (UTC+8)

$0.01466
