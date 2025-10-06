Vad är SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp. Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME (GAME) Tokenomics

Förståelsen för SQUID MEME(GAME):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om GAME-tokens omfattande tokenomiknu!

SQUID MEME Resurs

För en mer djupgående förståelse av SQUID MEME kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Livepriset för GAME i USD är 38.4988 USD. Det aktuella priset för GAME till USD är $ 38.4988. Börsvärdet för GAME är -- USD. Det cirkulerande utbudet av GAME är -- USD. GAME uppnådde ett ATH-pris på -- USD. GAME såg ett lägstapris på -- USD. Live 24-timmars handelsvolym för GAME är $ 508.39K USD.

SQUID MEME (GAME) Viktiga branschuppdateringar

