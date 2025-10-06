SQUID MEME-kurs(GAME)
SQUID MEME (GAME) priset i realtid är $ 38.4988. Under de senaste 24 timmarna har GAME handlats mellan en lägsta nivå på $ 38.3412 och en högsta nivå på $ 42.9931, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. GAMEs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.
När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har GAME förändrats med -1.41% under den senaste timmen, -4.74% under 24 timmar och -4.95% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.
Det aktuella börsvärdet för SQUID MEME är --, med en 24h-handelsvolym på $ 508.39K. Det cirkulerande utbudet av GAME är --, med ett totalt utbud på 456000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.56B.
Spåra prisändringar för SQUID MEME idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -1.915645
|-4.74%
|30 dagar
|$ +12.0586
|+45.60%
|60 dagar
|$ +14.0024
|+57.16%
|90 dagar
|$ +24.8044
|+181.12%
Idag registrerade GAME en förändring med $ -1.915645 (-4.74%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +12.0586 (+45.60%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GAME med $ +14.0024(+57.16%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +24.8044 (+181.12%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
SQUID MEME är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina SQUID MEME investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.
Dessutom kan du:
- Kontrollera GAME tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om SQUID MEME på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.
Våra omfattande resurser är utformade för att göra din SQUID MEME köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.
