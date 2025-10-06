FreeStyle Classic Pris idag

Livepriset för FreeStyle Classic (FST) idag är $ 0.05605, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FST till USD är$ 0.05605 per FST.

FreeStyle Classic rankas för närvarande nr.1433 enligt marknadsvärde på $ 4.60M, med ett cirkulerande utbud på 82.00M FST. Under de senaste 24 timmarna handlades FST mellan $ 0.05548 (lägsta) och $ 0.05767 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.16619478956911515, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.025653004858575232.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FST med -0.34% under den senaste timmen och -4.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.12K.

FreeStyle Classic (FST) Marknadsinformation

Rank No.1433 Marknadsvärde $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Volym (24H) $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Marknadsvärde efter full utspädning $ 56.05M$ 56.05M $ 56.05M Cirkulationsutbud 82.00M 82.00M 82.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 8.20% Offentlig blockkedja BSC

