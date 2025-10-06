Livepriset för FreeStyle Classic idag är 0.05605 USD.FST börsvärdet är 4,596,268.7105 USD. Följ prisuppdateringar för FST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för FreeStyle Classic idag är 0.05605 USD.FST börsvärdet är 4,596,268.7105 USD. Följ prisuppdateringar för FST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för FreeStyle Classic (FST) idag är $ 0.05605, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FST till USD är$ 0.05605 per FST.
FreeStyle Classic rankas för närvarande nr.1433 enligt marknadsvärde på $ 4.60M, med ett cirkulerande utbud på 82.00M FST. Under de senaste 24 timmarna handlades FST mellan $ 0.05548 (lägsta) och $ 0.05767 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.16619478956911515, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.025653004858575232.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FST med -0.34% under den senaste timmen och -4.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.12K.
FreeStyle Classic (FST) Marknadsinformation
No.1433
$ 4.60M
$ 55.12K
$ 56.05M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%
BSC
Det aktuella börsvärdet för FreeStyle Classic är $ 4.60M, med en 24h-handelsvolym på $ 55.12K. Det cirkulerande utbudet av FST är 82.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 56.05M.
FreeStyle Classic Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05548
lägsta under 24-timmar
$ 0.05767
högsta under 24-timmar
$ 0.05548
$ 0.05767
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
-0.34%
-0.26%
-4.76%
-4.76%
FreeStyle Classic (FST) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för FreeStyle Classic idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0001461
-0.26%
30 dagar
$ -0.08349
-59.84%
60 dagar
$ -0.0171
-23.38%
90 dagar
$ +0.04605
+460.50%
FreeStyle Classic Prisförändring idag
Idag registrerade FST en förändring med $ -0.0001461 (-0.26%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
FreeStyle Classic 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.08349 (-59.84%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
FreeStyle Classic 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FST med $ -0.0171(-23.38%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
FreeStyle Classic 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.04605 (+460.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för FreeStyle Classic (FST)?
AI-drivna insikter som analyserar FreeStyle Classic senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar FreeStyle Classics priser?
Several factors influence FreeStyle Classic (FST) prices:
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.
Regulatory News: Government policies and compliance updates impact investor behavior.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide price predictions.
Varför vill folk veta FreeStyle Classics pris idag?
People want to know FreeStyle Classic (FST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to determine when to buy, sell, or hold their FST tokens. Price tracking helps assess investment performance and calculate profits or losses. Traders use real-time pricing for technical analysis and identifying market trends. Additionally, staying updated on FST price movements allows investors to respond quickly to market volatility and make strategic decisions based on current market conditions.
Prisförutsägelse för FreeStyle Classic
FreeStyle Classic (FST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FreeStyle Classic (FST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på FreeStyle Classic potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som FreeStyle Classic kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FreeStyle Classic Price Prediction.
Om FreeStyle Classic
Fastcoin (FST) is a decentralized cryptocurrency that was designed with the primary goal of providing fast transaction speeds. It is a derivative of Litecoin, utilizing the Scrypt hashing algorithm for its Proof-of-Work consensus mechanism. FST is typically used for peer-to-peer transactions, with a block time of just 12 seconds, which is significantly faster than Bitcoin and many other cryptocurrencies. The coin's supply is capped at 165,888,000 FST, with the aim of making it a deflationary asset over time. Fastcoin's main use case is to facilitate quick and efficient transactions in the digital economy.
Hur man köper och investerar FreeStyle Classic
Är du redo att komma igång med FreeStyle Classic? Att köpa FST går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper FreeStyle Classic. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din FreeStyle Classic (FST) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 82.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och FreeStyle Classic krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med FreeStyle Classic
Genom att äga FreeStyle Classic kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa FreeStyle Classic (FST) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.
FreeStyle Classic Resurs
För en mer djupgående förståelse av FreeStyle Classic kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om FreeStyle Classic
Hur mycket kommer 1 FreeStyle Classic att vara värd år 2030?
Om FreeStyle Classic skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FreeStyle Classic-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar FreeStyle Classic idag?
Priset för FreeStyle Classic är idag $ 0.05605. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är FreeStyle Classic fortfarande en bra investering?
FreeStyle Classic förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FST, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för FreeStyle Classic?
FreeStyle Classic till ett värde av $ 55.12K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på FreeStyle Classic?
Livepriset för FST uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för FreeStyle Classic i den valuta du föredrar, besök FST Pris för mer information.
Vad påverkar priset för FreeStyle Classic?
Priset på FST påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FST på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FST/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om FreeStyle Classics kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer FreeStyle Classic-priset att stiga i år?
FreeStyle Classic priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för FreeStyle Classic (FST) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.