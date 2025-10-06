Fireverse Pris idag

Livepriset för Fireverse (FIR) idag är $ 0.03128, med en förändring på 0.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIR till USD är$ 0.03128 per FIR.

Fireverse rankas för närvarande nr.1462 enligt marknadsvärde på $ 4.28M, med ett cirkulerande utbud på 136.71M FIR. Under de senaste 24 timmarna handlades FIR mellan $ 0.03116 (lägsta) och $ 0.03242 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.13227499641836485, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03134127854543523.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FIR med -0.73% under den senaste timmen och -38.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.23K.

Fireverse (FIR) Marknadsinformation

Rank No.1462 Marknadsvärde $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Volym (24H) $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.28M$ 31.28M $ 31.28M Cirkulationsutbud 136.71M 136.71M 136.71M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 13.67% Offentlig blockkedja BSC

