Livepriset för Fireverse idag är 0.03128 USD.FIR börsvärdet är 4,276,288.8 USD. Följ prisuppdateringar för FIR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Fireverse idag är 0.03128 USD.FIR börsvärdet är 4,276,288.8 USD. Följ prisuppdateringar för FIR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Fireverse (FIR) idag är $ 0.03128, med en förändring på 0.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIR till USD är$ 0.03128 per FIR.
Fireverse rankas för närvarande nr.1462 enligt marknadsvärde på $ 4.28M, med ett cirkulerande utbud på 136.71M FIR. Under de senaste 24 timmarna handlades FIR mellan $ 0.03116 (lägsta) och $ 0.03242 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.13227499641836485, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03134127854543523.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FIR med -0.73% under den senaste timmen och -38.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.23K.
Fireverse (FIR) Marknadsinformation
No.1462
$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M
$ 54.23K
$ 54.23K$ 54.23K
$ 31.28M
$ 31.28M$ 31.28M
136.71M
136.71M 136.71M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
13.67%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Fireverse är $ 4.28M, med en 24h-handelsvolym på $ 54.23K. Det cirkulerande utbudet av FIR är 136.71M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.28M.
Fireverse Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03116
$ 0.03116$ 0.03116
lägsta under 24-timmar
$ 0.03242
$ 0.03242$ 0.03242
högsta under 24-timmar
$ 0.03116
$ 0.03116$ 0.03116
$ 0.03242
$ 0.03242$ 0.03242
$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485$ 0.13227499641836485
$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523$ 0.03134127854543523
-0.73%
-0.88%
-38.37%
-38.37%
Fireverse (FIR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Fireverse idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0002777
-0.88%
30 dagar
$ -0.04587
-59.46%
60 dagar
$ -0.05446
-63.52%
90 dagar
$ -0.08917
-74.04%
Fireverse Prisförändring idag
Idag registrerade FIR en förändring med $ -0.0002777 (-0.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Fireverse 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.04587 (-59.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Fireverse 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FIR med $ -0.05446(-63.52%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Fireverse 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.08917 (-74.04%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fireverse (FIR)?
AI-drivna insikter som analyserar Fireverse senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Fireverses priser?
Fireverse (FIR) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FIR pricing.
Gaming Adoption: As a gaming-focused token, user engagement and game popularity drive demand.
Token Utility: In-game purchases, staking rewards, and platform features affect token value.
Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost credibility.
Development Progress: Roadmap milestones, new features, and technical updates impact investor confidence.
Regulatory News: Crypto regulations, especially gaming-related policies, affect market perception.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and metaverse projects.
Trading Volume: Liquidity on exchanges and trading activity influence price stability.
Community Growth: Active user base, social media presence, and community engagement drive organic demand.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of emerging gaming cryptocurrencies.
Varför vill folk veta Fireverses pris idag?
People want to know Fireverse (FIR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.
Prisförutsägelse för Fireverse
Fireverse (FIR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FIR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fireverse (FIR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Fireverse potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Fireverse kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FIR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Fireverse Price Prediction.
Om Fireverse
FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.
FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.
Hur man köper och investerar Fireverse
Är du redo att komma igång med Fireverse? Att köpa FIR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fireverse. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fireverse (FIR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 136.71M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fireverse krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Fireverse
Genom att äga Fireverse kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Fireverse (FIR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.
Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.
Fireverse Resurs
För en mer djupgående förståelse av Fireverse kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Fireverse att vara värd år 2030?
Om Fireverse skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fireverse-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Fireverse idag?
Priset för Fireverse är idag $ 0.03128. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Fireverse fortfarande en bra investering?
Fireverse förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FIR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Fireverse?
Fireverse till ett värde av $ 54.23K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Fireverse?
Livepriset för FIR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Fireverse i den valuta du föredrar, besök FIR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Fireverse?
Priset på FIR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,405.9
+0.68%
ETH
3,408.7
+0.94%
SOL
158.05
+0.87%
UCN
1,496.83
-0.01%
ZEC
609.01
+18.79%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FIR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FIR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Fireverses kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Fireverse-priset att stiga i år?
Fireverse priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Fireverse (FIR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:20:12 (UTC+8)
Fireverse (FIR) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.