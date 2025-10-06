Livepriset för Eclipse idag är 0.10387 USD.ES börsvärdet är 13,778,133.2182 USD. Följ prisuppdateringar för ES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Eclipse idag är 0.10387 USD.ES börsvärdet är 13,778,133.2182 USD. Följ prisuppdateringar för ES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Eclipse (ES) idag är $ 0.10387, med en förändring på 1.07% under de senaste 24 timmarna.
Eclipse (ES) Marknadsinformation
No.981
$ 13.78M
$ 145.57K
$ 103.87M
132.65M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.26%
ECLIPSE
Det aktuella börsvärdet för Eclipse är $ 13.78M, med en 24h-handelsvolym på $ 145.57K. Det cirkulerande utbudet av ES är 132.65M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 103.87M.
Eclipse Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.10204
lägsta under 24-timmar
$ 0.10709
högsta under 24-timmar
$ 0.10204
$ 0.10709
$ 0.7106542736874376
$ 0.07407824397399612
+0.28%
+1.07%
-1.93%
-1.93%
Eclipse (ES) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Eclipse idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0010987
+1.07%
30 dagar
$ -0.00813
-7.26%
60 dagar
$ -0.03483
-25.12%
90 dagar
$ -0.10573
-50.45%
Eclipse Prisförändring idag
Idag registrerade ES en förändring med $ +0.0010987 (+1.07%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Eclipse 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00813 (-7.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Eclipse 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ES med $ -0.03483(-25.12%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Eclipse 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.10573 (-50.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Eclipse (ES)?
AI-drivna insikter som analyserar Eclipse senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Eclipses priser?
Several key factors influence Eclipse (ES) cryptocurrency prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ES pricing.
Adoption Rate: Increased usage of Eclipse's blockchain platform drives demand and price appreciation.
Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development milestones affect investor perception.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms affects ES market position.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with major projects boost credibility and demand.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.
Varför vill folk veta Eclipses pris idag?
People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.
Profit taking - Knowing when gains have reached target levels for selling decisions.
FOMO prevention - Staying informed helps avoid impulsive decisions based on market hype.
Technical analysis - Daily prices provide data for chart patterns and trend analysis.
News correlation - Price changes often reflect project developments, partnerships, or market sentiment.
Tax planning - Accurate pricing needed for calculating capital gains and losses.
Competitive analysis - Comparing ES performance against other cryptocurrencies and market benchmarks.
Real-time awareness of Eclipse price movements allows both casual investors and active traders to make informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Eclipse
Eclipse (ES) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ES $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Eclipse (ES) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Eclipse potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Eclipse kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ES prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Eclipse Price Prediction.
Om Eclipse
ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.
Hur man köper och investerar Eclipse
Är du redo att komma igång med Eclipse? Att köpa ES går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Eclipse. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Eclipse (ES) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 132.65M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Eclipse krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Eclipse
Genom att äga Eclipse kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Eclipse (ES) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Eclipse att vara värd år 2030?
Om Eclipse skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Eclipse-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Eclipse idag?
Priset för Eclipse är idag $ 0.10387. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Eclipse fortfarande en bra investering?
Eclipse förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ES, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Eclipse?
Eclipse till ett värde av $ 145.57K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Eclipse?
Livepriset för ES uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Eclipse i den valuta du föredrar, besök ES Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Eclipse?
Priset på ES påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ES på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ES/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Eclipses kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Eclipse-priset att stiga i år?
Eclipse priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Eclipse (ES) för en mer djupgående analys.
