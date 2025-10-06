Eclipse Pris idag

Livepriset för Eclipse (ES) idag är $ 0.10387, med en förändring på 1.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ES till USD är$ 0.10387 per ES.

Eclipse rankas för närvarande nr.981 enligt marknadsvärde på $ 13.78M, med ett cirkulerande utbud på 132.65M ES. Under de senaste 24 timmarna handlades ES mellan $ 0.10204 (lägsta) och $ 0.10709 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7106542736874376, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.07407824397399612.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ES med +0.28% under den senaste timmen och -1.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 145.57K.

Eclipse (ES) Marknadsinformation

Rank No.981 Marknadsvärde $ 13.78M$ 13.78M $ 13.78M Volym (24H) $ 145.57K$ 145.57K $ 145.57K Marknadsvärde efter full utspädning $ 103.87M$ 103.87M $ 103.87M Cirkulationsutbud 132.65M 132.65M 132.65M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 13.26% Offentlig blockkedja ECLIPSE

