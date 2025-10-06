BörsDEX+
Livepriset för Eclipse idag är 0.10387 USD.ES börsvärdet är 13,778,133.2182 USD. Följ prisuppdateringar för ES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Eclipse idag är 0.10387 USD.ES börsvärdet är 13,778,133.2182 USD. Följ prisuppdateringar för ES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Eclipse-kurs(ES)

1 ES-till-USD pris i realtid:

$0.10378
$0.10378
+1.07%1D
USD
Eclipse (ES) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:20 (UTC+8)

Eclipse Pris idag

Livepriset för Eclipse (ES) idag är $ 0.10387, med en förändring på 1.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ES till USD är$ 0.10387 per ES.

Eclipse rankas för närvarande nr.981 enligt marknadsvärde på $ 13.78M, med ett cirkulerande utbud på 132.65M ES. Under de senaste 24 timmarna handlades ES mellan $ 0.10204 (lägsta) och $ 0.10709 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7106542736874376, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.07407824397399612.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ES med +0.28% under den senaste timmen och -1.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 145.57K.

Eclipse (ES) Marknadsinformation

No.981

$ 13.78M
$ 13.78M

$ 145.57K
$ 145.57K

$ 103.87M
$ 103.87M

132.65M
132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Det aktuella börsvärdet för Eclipse är $ 13.78M, med en 24h-handelsvolym på $ 145.57K. Det cirkulerande utbudet av ES är 132.65M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 103.87M.

Eclipse Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.10204
$ 0.10204
lägsta under 24-timmar
$ 0.10709
$ 0.10709
högsta under 24-timmar

$ 0.10204
$ 0.10204

$ 0.10709
$ 0.10709

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612

+0.28%

+1.07%

-1.93%

-1.93%

Eclipse (ES) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Eclipse idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0010987+1.07%
30 dagar$ -0.00813-7.26%
60 dagar$ -0.03483-25.12%
90 dagar$ -0.10573-50.45%
Eclipse Prisförändring idag

Idag registrerade ES en förändring med $ +0.0010987 (+1.07%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Eclipse 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00813 (-7.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Eclipse 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ES med $ -0.03483(-25.12%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Eclipse 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.10573 (-50.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Eclipse (ES)?

Kolla in sidan Eclipse Prishistorik nu.

AI-analys för Eclipse

AI-drivna insikter som analyserar Eclipse senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Eclipses priser?

Several key factors influence Eclipse (ES) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ES pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Eclipse's blockchain platform drives demand and price appreciation.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development milestones affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms affects ES market position.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with major projects boost credibility and demand.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.

Varför vill folk veta Eclipses pris idag?

People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.

Profit taking - Knowing when gains have reached target levels for selling decisions.

FOMO prevention - Staying informed helps avoid impulsive decisions based on market hype.

Technical analysis - Daily prices provide data for chart patterns and trend analysis.

News correlation - Price changes often reflect project developments, partnerships, or market sentiment.

Tax planning - Accurate pricing needed for calculating capital gains and losses.

Competitive analysis - Comparing ES performance against other cryptocurrencies and market benchmarks.

Real-time awareness of Eclipse price movements allows both casual investors and active traders to make informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Eclipse

Eclipse (ES) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ES $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Eclipse (ES) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Eclipse potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Eclipse kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ES prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Eclipse Price Prediction.

Om Eclipse

ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.

Hur man köper och investerar Eclipse

Är du redo att komma igång med Eclipse? Att köpa ES går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Eclipse. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Eclipse (ES) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 132.65M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Eclipse krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Eclipse (ES) Guide

Vad kan du göra med Eclipse

Genom att äga Eclipse kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Eclipse (ES) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Eclipse (ES)

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse Resurs

För en mer djupgående förståelse av Eclipse kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Eclipse webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Eclipse

Hur mycket kommer 1 Eclipse att vara värd år 2030?
Om Eclipse skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Eclipse-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:20 (UTC+8)

Eclipse (ES) Viktiga branschuppdateringar

Heta nyheter

Utforska mer om Eclipse

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

