Baserat på din prognos, kan Eclipse potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.10004 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Eclipse potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.105042 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ES $ 0.110294 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ES $ 0.115808 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ES $ 0.121599 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ES $ 0.127679 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Eclipse potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.207975.

År 2050 skulle priset på Eclipse potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.338770.