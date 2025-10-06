Livepriset för ERA idag är 0.2567 USD.ERA börsvärdet är 38,119,950 USD. Följ prisuppdateringar för ERA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ERA idag är 0.2567 USD.ERA börsvärdet är 38,119,950 USD. Följ prisuppdateringar för ERA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för ERA (ERA) idag är $ 0.2567, med en förändring på 1.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ERA till USD är$ 0.2567 per ERA.
ERA rankas för närvarande nr.573 enligt marknadsvärde på $ 38.12M, med ett cirkulerande utbud på 148.50M ERA. Under de senaste 24 timmarna handlades ERA mellan $ 0.2499 (lägsta) och $ 0.2736 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.002420427794785, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.22166194220154517.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ERA med +0.70% under den senaste timmen och -7.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 281.05K.
ERA (ERA) Marknadsinformation
No.573
$ 38.12M
$ 38.12M$ 38.12M
$ 281.05K
$ 281.05K$ 281.05K
$ 256.70M
$ 256.70M$ 256.70M
148.50M
148.50M 148.50M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
14.85%
ETH
Det aktuella börsvärdet för ERA är $ 38.12M, med en 24h-handelsvolym på $ 281.05K. Det cirkulerande utbudet av ERA är 148.50M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 256.70M.
ERA Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.2499
$ 0.2499$ 0.2499
lägsta under 24-timmar
$ 0.2736
$ 0.2736$ 0.2736
högsta under 24-timmar
$ 0.2499
$ 0.2499$ 0.2499
$ 0.2736
$ 0.2736$ 0.2736
$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785
$ 0.22166194220154517
$ 0.22166194220154517$ 0.22166194220154517
+0.70%
+1.50%
-7.30%
-7.30%
ERA (ERA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för ERA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.003794
+1.50%
30 dagar
$ -0.2483
-49.17%
60 dagar
$ -0.4766
-65.00%
90 dagar
$ -0.8352
-76.50%
ERA Prisförändring idag
Idag registrerade ERA en förändring med $ +0.003794 (+1.50%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
ERA 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.2483 (-49.17%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
ERA 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ERA med $ -0.4766(-65.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
ERA 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.8352 (-76.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ERA (ERA)?
AI-drivna insikter som analyserar ERA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar ERAs priser?
ERA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ERA prices.
Adoption Rate: Increased usage of ERA's blockchain network and ecosystem drives demand.
Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect value.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost investor interest.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets impact prices.
Competition: Performance relative to other Layer 2 solutions and blockchain platforms.
Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create demand pressure.
Market Capitalization: Supply dynamics and token distribution affect price discovery.
Varför vill folk veta ERAs pris idag?
People want to know ERA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders capitalize on opportunities or minimize losses.
Prisförutsägelse för ERA
ERA (ERA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ERA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ERA (ERA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på ERA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som ERA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ERA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ERA Price Prediction.
Om ERA
ERA (ERA) is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure transactions across the globe, with a particular focus on providing a decentralized solution for the real estate industry. The ERA network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional Proof of Work systems. ERA's primary use case is to streamline and simplify real estate transactions by eliminating intermediaries, reducing costs, and increasing transparency. It also offers smart contract functionality, enabling automated, self-executing contracts that can be used for a variety of applications within the real estate sector.
ERA (ERA) is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure transactions across the globe, with a particular focus on providing a decentralized solution for the real estate industry. The ERA network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional Proof of Work systems. ERA's primary use case is to streamline and simplify real estate transactions by eliminating intermediaries, reducing costs, and increasing transparency. It also offers smart contract functionality, enabling automated, self-executing contracts that can be used for a variety of applications within the real estate sector.
Hur man köper och investerar ERA
Är du redo att komma igång med ERA? Att köpa ERA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ERA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ERA (ERA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 148.50M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ERA krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med ERA
Genom att äga ERA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa ERA (ERA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.
Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.
ERA Resurs
För en mer djupgående förståelse av ERA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om ERA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ERA-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar ERA idag?
Priset för ERA är idag $ 0.2567. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är ERA fortfarande en bra investering?
ERA förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ERA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för ERA?
ERA till ett värde av $ 281.05K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på ERA?
Livepriset för ERA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för ERA i den valuta du föredrar, besök ERA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för ERA?
Priset på ERA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,264.12
+0.54%
ETH
3,401.72
+0.74%
SOL
157.84
+0.74%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
609.02
+18.80%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ERA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ERA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om ERAs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer ERA-priset att stiga i år?
ERA priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för ERA (ERA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:13 (UTC+8)
ERA (ERA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.