ERA Pris idag

Livepriset för ERA (ERA) idag är $ 0.2567, med en förändring på 1.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ERA till USD är$ 0.2567 per ERA.

ERA rankas för närvarande nr.573 enligt marknadsvärde på $ 38.12M, med ett cirkulerande utbud på 148.50M ERA. Under de senaste 24 timmarna handlades ERA mellan $ 0.2499 (lägsta) och $ 0.2736 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.002420427794785, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.22166194220154517.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ERA med +0.70% under den senaste timmen och -7.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 281.05K.

ERA (ERA) Marknadsinformation

Rank No.573 Marknadsvärde $ 38.12M$ 38.12M $ 38.12M Volym (24H) $ 281.05K$ 281.05K $ 281.05K Marknadsvärde efter full utspädning $ 256.70M$ 256.70M $ 256.70M Cirkulationsutbud 148.50M 148.50M 148.50M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 14.85% Offentlig blockkedja ETH

