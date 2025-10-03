Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MULTIVERSX(EGLD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många EGLD-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet EGLD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i MULTIVERSX (EGLD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper EGLD Är du intresserad av att lägga till MULTIVERSX(EGLD) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa EGLD, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

MULTIVERSX (EGLD) Prishistorik Att analysera prishistoriken för EGLD hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa "all-time-highs" eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.