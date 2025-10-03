Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Drift Protocol(DRIFT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många DRIFT-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet DRIFT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Drift Protocol (DRIFT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper DRIFT Är du intresserad av att lägga till Drift Protocol(DRIFT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa DRIFT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper DRIFT på MEXC nu!

Drift Protocol (DRIFT) Prishistorik Att analysera prishistoriken för DRIFT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för DRIFT nu!