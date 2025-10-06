BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för DPENGU idag är 0.004315 USD.DPENGU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DPENGU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DPENGU idag är 0.004315 USD.DPENGU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DPENGU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DPENGU

DPENGU prisinformation

Vad är DPENGU

DPENGU officiell webbplats

DPENGU tokenomics

DPENGU Prisförutsägelse

DPENGU historik

DPENGU Köpguide

DPENGU-till-fiat valutaomvandlare

DPENGU spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

DPENGU Logotyp

DPENGU-kurs(DPENGU)

1 DPENGU-till-USD pris i realtid:

$0.004315
$0.004315$0.004315
-1.03%1D
USD
DPENGU (DPENGU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:16:56 (UTC+8)

DPENGU Pris idag

Livepriset för DPENGU (DPENGU) idag är $ 0.004315, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DPENGU till USD är$ 0.004315 per DPENGU.

DPENGU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DPENGU. Under de senaste 24 timmarna handlades DPENGU mellan $ 0.004301 (lägsta) och $ 0.004583 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DPENGU med -0.60% under den senaste timmen och -23.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 36.59K.

DPENGU (DPENGU) Marknadsinformation

--
----

$ 36.59K
$ 36.59K$ 36.59K

$ 8.63M
$ 8.63M$ 8.63M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för DPENGU är --, med en 24h-handelsvolym på $ 36.59K. Det cirkulerande utbudet av DPENGU är --, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.63M.

DPENGU Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004301
$ 0.004301$ 0.004301
lägsta under 24-timmar
$ 0.004583
$ 0.004583$ 0.004583
högsta under 24-timmar

$ 0.004301
$ 0.004301$ 0.004301

$ 0.004583
$ 0.004583$ 0.004583

--
----

--
----

-0.60%

-1.03%

-23.32%

-23.32%

DPENGU (DPENGU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DPENGU idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00004491-1.03%
30 dagar$ -0.000986-18.61%
60 dagar$ -0.095685-95.69%
90 dagar$ -0.095685-95.69%
DPENGU Prisförändring idag

Idag registrerade DPENGU en förändring med $ -0.00004491 (-1.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DPENGU 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000986 (-18.61%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DPENGU 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DPENGU med $ -0.095685(-95.69%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DPENGU 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.095685 (-95.69%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DPENGU (DPENGU)?

Kolla in sidan DPENGU Prishistorik nu.

AI-analys för DPENGU

AI-drivna insikter som analyserar DPENGU senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DPENGUs priser?

DPENGU price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DPENGU's value.

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem growth drive demand.

Community Engagement: Active community participation and social media presence influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trading decisions.

Whale Activity: Large holder movements can cause significant price swings.

Varför vill folk veta DPENGUs pris idag?

People want to know DPENGU price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their moves effectively.

Prisförutsägelse för DPENGU

DPENGU (DPENGU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DPENGU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DPENGU (DPENGU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DPENGU potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som DPENGU kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DPENGU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DPENGU Price Prediction.

Om DPENGU

DPENGU is a digital asset that operates on a decentralized network, offering users a medium for peer-to-peer transactions. It is designed to facilitate payments and transfers without the need for intermediaries, such as banks or payment processors. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. DPENGU's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. The asset is typically used in the context of online transactions, digital asset trading, and decentralized applications.

Hur man köper och investerar DPENGU

Är du redo att komma igång med DPENGU? Att köpa DPENGU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DPENGU. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DPENGU (DPENGU) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DPENGU krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DPENGU (DPENGU) Guide

Vad kan du göra med DPENGU

Genom att äga DPENGU kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DPENGU (DPENGU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DPENGU (DPENGU)

Dotpengu is a meme coin built on the TON ecosystem. Users can earn airdrops by farming $DPENGU.

DPENGU Resurs

För en mer djupgående förståelse av DPENGU kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell DPENGU webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om DPENGU

Hur mycket kommer 1 DPENGU att vara värd år 2030?
Om DPENGU skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DPENGU-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:16:56 (UTC+8)

DPENGU (DPENGU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om DPENGU

DPENGU USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DPENGU med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DPENGU med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla DPENGU (DPENGU) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se DPENGU-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DPENGU/USDT
$0.004315
$0.004315$0.004315
-1.48%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2986
$0.2986$0.2986

+49.30%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000022358
$0.000022358$0.000022358

+347.16%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1885
$0.1885$0.1885

+277.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018905
$0.0018905$0.0018905

+170.07%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003333
$0.00003333$0.00003333

+69.18%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001880
$0.000000001880$0.000000001880

+69.21%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för DPENGU-till-USD

Belopp

DPENGU
DPENGU
USD
USD

1 DPENGU = 0.004315 USD