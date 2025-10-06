DPENGU Pris idag

Livepriset för DPENGU (DPENGU) idag är $ 0.004315, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DPENGU till USD är$ 0.004315 per DPENGU.

DPENGU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DPENGU. Under de senaste 24 timmarna handlades DPENGU mellan $ 0.004301 (lägsta) och $ 0.004583 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DPENGU med -0.60% under den senaste timmen och -23.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 36.59K.

DPENGU (DPENGU) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 36.59K$ 36.59K $ 36.59K Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offentlig blockkedja TONCOIN

