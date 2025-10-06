Datasoul Pris idag

Livepriset för Datasoul (DATASOUL) idag är $ 0.0000000037038, med en förändring på 13.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DATASOUL till USD är$ 0.0000000037038 per DATASOUL.

Datasoul rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DATASOUL. Under de senaste 24 timmarna handlades DATASOUL mellan $ 0.0000000029422 (lägsta) och $ 0.0000000045314 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DATASOUL med +3.14% under den senaste timmen och +189.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 946.30K.

Datasoul (DATASOUL) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 946.30K$ 946.30K $ 946.30K Marknadsvärde efter full utspädning $ 740.76$ 740.76 $ 740.76 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för Datasoul är --, med en 24h-handelsvolym på $ 946.30K. Det cirkulerande utbudet av DATASOUL är --, med ett totalt utbud på 200000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 740.76.