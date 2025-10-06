BörsDEX+
Livepriset för Datasoul idag är 0.0000000037038 USD.DATASOUL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DATASOUL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DATASOUL

DATASOUL prisinformation

Vad är DATASOUL

DATASOUL whitepaper

DATASOUL officiell webbplats

DATASOUL tokenomics

DATASOUL Prisförutsägelse

DATASOUL historik

DATASOUL Köpguide

DATASOUL-till-fiat valutaomvandlare

DATASOUL spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Datasoul Logotyp

Datasoul-kurs(DATASOUL)

1 DATASOUL-till-USD pris i realtid:

$0.0000000037038
$0.0000000037038
+13.82%1D
USD
Datasoul (DATASOUL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:14:53 (UTC+8)

Datasoul Pris idag

Livepriset för Datasoul (DATASOUL) idag är $ 0.0000000037038, med en förändring på 13.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DATASOUL till USD är$ 0.0000000037038 per DATASOUL.

Datasoul rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DATASOUL. Under de senaste 24 timmarna handlades DATASOUL mellan $ 0.0000000029422 (lägsta) och $ 0.0000000045314 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DATASOUL med +3.14% under den senaste timmen och +189.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 946.30K.

Datasoul (DATASOUL) Marknadsinformation

--
----

$ 946.30K
$ 946.30K

$ 740.76
$ 740.76

--
----

200,000,000,000
200,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Datasoul är --, med en 24h-handelsvolym på $ 946.30K. Det cirkulerande utbudet av DATASOUL är --, med ett totalt utbud på 200000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 740.76.

Datasoul Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000000029422
$ 0.0000000029422
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000045314
$ 0.0000000045314
högsta under 24-timmar

$ 0.0000000029422
$ 0.0000000029422

$ 0.0000000045314
$ 0.0000000045314

--
----

--
----

+3.14%

+13.82%

+189.54%

+189.54%

Datasoul (DATASOUL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Datasoul idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000000449715+13.82%
30 dagar$ +0.0000000016038+76.37%
60 dagar$ -0.0000389962962-100.00%
90 dagar$ -0.0006249962962-100.00%
Datasoul Prisförändring idag

Idag registrerade DATASOUL en förändring med $ +0.000000000449715 (+13.82%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Datasoul 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0000000016038 (+76.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Datasoul 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DATASOUL med $ -0.0000389962962(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Datasoul 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0006249962962 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Datasoul (DATASOUL)?

Kolla in sidan Datasoul Prishistorik nu.

AI-analys för Datasoul

AI-drivna insikter som analyserar Datasoul senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Datasouls priser?

Several key factors influence Datasoul (DATASOUL) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DATASOUL pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technology Updates: Development progress, upgrades, and roadmap milestones influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact market perception.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity, and whale movements create price volatility.

Competition: Performance relative to similar data-focused blockchain projects affects positioning.

Varför vill folk veta Datasouls pris idag?

People want to know Datasoul (DATASOUL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Datasoul

Datasoul (DATASOUL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DATASOUL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Datasoul (DATASOUL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Datasoul potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Datasoul kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DATASOUL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Datasoul Price Prediction.

Om Datasoul

DATASOUL is a digital asset designed to facilitate data exchange and monetization in a decentralized manner. It operates on a blockchain network that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. DATASOUL's primary role is to enable users to buy and sell data in a secure, transparent, and efficient way, thereby creating a data marketplace. This crypto asset is typically used by individuals and organizations who want to monetize their data or acquire data from others. It also provides an ecosystem where data can be exchanged without the need for intermediaries, thus promoting data sovereignty and privacy.

Hur man köper och investerar Datasoul

Är du redo att komma igång med Datasoul? Att köpa DATASOUL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Datasoul. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Datasoul (DATASOUL) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Datasoul krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Datasoul (DATASOUL) Guide

Vad kan du göra med Datasoul

Genom att äga Datasoul kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Datasoul (DATASOUL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Datasoul (DATASOUL)

Transform your data into valuable digital assets through AI-powered blockchain technology.

Datasoul Resurs

För en mer djupgående förståelse av Datasoul kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Datasoul webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Datasoul

Hur mycket kommer 1 Datasoul att vara värd år 2030?
Om Datasoul skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Datasoul-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:14:53 (UTC+8)

Datasoul (DATASOUL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Datasoul

DATASOUL USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DATASOUL med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DATASOUL med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Datasoul (DATASOUL) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Datasoul-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DATASOUL/USDT
$0.0000000037038
$0.0000000037038
+13.98%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2989

$0.000019885

$0.1969

$0.0018730

$0.00003372

$0.000000001880

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

