Livepriset för Cisco Systems idag är 72.07 USD.CSCOON börsvärdet är 1,786,547.4839540917 USD. Följ prisuppdateringar för CSCOON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Cisco Systems-kurs(CSCOON)

1 CSCOON-till-USD pris i realtid:

$72
$72
+0.22%1D
Cisco Systems (CSCOON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:13:54 (UTC+8)

Cisco Systems Pris idag

Livepriset för Cisco Systems (CSCOON) idag är $ 72.07, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CSCOON till USD är$ 72.07 per CSCOON.

Cisco Systems rankas för närvarande nr.1859 enligt marknadsvärde på $ 1.79M, med ett cirkulerande utbud på 24.79K CSCOON. Under de senaste 24 timmarna handlades CSCOON mellan $ 70.86 (lägsta) och $ 74.8 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 75.27336087226887, medan det lägsta priset någonsin var $ 66.14352617950215.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CSCOON med +0.40% under den senaste timmen och -3.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.09K.

Cisco Systems (CSCOON) Marknadsinformation

$ 1.79M
$ 57.09K
$ 1.79M
24.79K
24,789.05902531
ETH

Det aktuella börsvärdet för Cisco Systems är $ 1.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 57.09K. Det cirkulerande utbudet av CSCOON är 24.79K, med ett totalt utbud på 24789.05902531. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.79M.

Cisco Systems Prishistorik USD

$ 70.86
$ 74.8
$ 70.86

$ 74.8

$ 75.27336087226887

$ 66.14352617950215

Cisco Systems (CSCOON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Cisco Systems idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.1581+0.22%
30 dagar$ +1.49+2.11%
60 dagar$ +4.87+7.24%
90 dagar$ +32.07+80.17%
Cisco Systems Prisförändring idag

Idag registrerade CSCOON en förändring med $ +0.1581 (+0.22%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Cisco Systems 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +1.49 (+2.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Cisco Systems 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CSCOON med $ +4.87(+7.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Cisco Systems 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +32.07 (+80.17%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cisco Systems (CSCOON)?

Kolla in sidan Cisco Systems Prishistorik nu.

AI-analys för Cisco Systems

AI-drivna insikter som analyserar Cisco Systems senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Cisco Systemss priser?

Cisco Systems (CSCO) stock prices are influenced by several key factors:

1. Financial performance - quarterly earnings, revenue growth, profit margins
2. Network infrastructure demand - enterprise and cloud spending trends
3. Technology transitions - 5G adoption, IoT growth, cybersecurity needs
4. Competition from rivals like Huawei, Juniper, Arista
5. Economic conditions affecting IT budgets
6. Dividend policy and share buybacks
7. Management guidance and strategic initiatives
8. Market sentiment toward tech stocks
9. Geopolitical factors impacting global operations

Varför vill folk veta Cisco Systemss pris idag?

People want to know Cisco Systems (CSCO) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' value for financial planning purposes.

Prisförutsägelse för Cisco Systems

Cisco Systems (CSCOON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CSCOON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cisco Systems (CSCOON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Cisco Systems potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Cisco Systems kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CSCOON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cisco Systems Price Prediction.

Om Cisco Systems

CSCOON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, offering a secure and efficient means of transferring digital assets. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. CSCOON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. It is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposed changes to the platform's rules and operations. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and financial inclusivity.

Hur man köper och investerar Cisco Systems

Är du redo att komma igång med Cisco Systems? Att köpa CSCOON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cisco Systems. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cisco Systems (CSCOON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 24.79K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cisco Systems krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Cisco Systems (CSCOON) Guide

Vad kan du göra med Cisco Systems

Genom att äga Cisco Systems kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Vad är Cisco Systems (CSCOON)

Cisco Systems Resurs

För en mer djupgående förståelse av Cisco Systems kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Cisco Systems webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Cisco Systems

Hur mycket kommer 1 Cisco Systems att vara värd år 2030?
Om Cisco Systems skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cisco Systems-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:13:54 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$72
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2987

$0.000019885

$0.1700

$0.0019233

$0.00003356

$0.000000001916

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

