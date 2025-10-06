Cisco Systems Pris idag

Livepriset för Cisco Systems (CSCOON) idag är $ 72.07, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CSCOON till USD är$ 72.07 per CSCOON.

Cisco Systems rankas för närvarande nr.1859 enligt marknadsvärde på $ 1.79M, med ett cirkulerande utbud på 24.79K CSCOON. Under de senaste 24 timmarna handlades CSCOON mellan $ 70.86 (lägsta) och $ 74.8 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 75.27336087226887, medan det lägsta priset någonsin var $ 66.14352617950215.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CSCOON med +0.40% under den senaste timmen och -3.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.09K.

Cisco Systems (CSCOON) Marknadsinformation

Rank No.1859 Marknadsvärde $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volym (24H) $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Cirkulationsutbud 24.79K 24.79K 24.79K Totalt utbud 24,789.05902531 24,789.05902531 24,789.05902531 Offentlig blockkedja ETH

