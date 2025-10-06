ChainOpera AI Pris idag

Livepriset för ChainOpera AI (COAI) idag är $ 1.1231, med en förändring på 3.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COAI till USD är$ 1.1231 per COAI.

ChainOpera AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- COAI. Under de senaste 24 timmarna handlades COAI mellan $ 1.0613 (lägsta) och $ 1.2295 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COAI med -0.73% under den senaste timmen och -20.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 4.78M.

ChainOpera AI (COAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.12B$ 1.12B $ 1.12B Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

