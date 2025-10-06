BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för ChainOpera AI idag är 1.1231 USD.COAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för COAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ChainOpera AI idag är 1.1231 USD.COAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för COAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om COAI

COAI prisinformation

Vad är COAI

COAI whitepaper

COAI officiell webbplats

COAI tokenomics

COAI Prisförutsägelse

COAI historik

COAI Köpguide

COAI-till-fiat valutaomvandlare

COAI spot

COAI USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

ChainOpera AI Logotyp

ChainOpera AI-kurs(COAI)

1 COAI-till-USD pris i realtid:

$1.1261
$1.1261$1.1261
+3.09%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:19 (UTC+8)

ChainOpera AI Pris idag

Livepriset för ChainOpera AI (COAI) idag är $ 1.1231, med en förändring på 3.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COAI till USD är$ 1.1231 per COAI.

ChainOpera AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- COAI. Under de senaste 24 timmarna handlades COAI mellan $ 1.0613 (lägsta) och $ 1.2295 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COAI med -0.73% under den senaste timmen och -20.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 4.78M.

ChainOpera AI (COAI) Marknadsinformation

--
----

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för ChainOpera AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 4.78M. Det cirkulerande utbudet av COAI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.12B.

ChainOpera AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.0613
$ 1.0613$ 1.0613
lägsta under 24-timmar
$ 1.2295
$ 1.2295$ 1.2295
högsta under 24-timmar

$ 1.0613
$ 1.0613$ 1.0613

$ 1.2295
$ 1.2295$ 1.2295

--
----

--
----

-0.73%

+3.09%

-20.27%

-20.27%

ChainOpera AI (COAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ChainOpera AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.033754+3.09%
30 dagar$ -4.7822-80.99%
60 dagar$ +1.0431+1,303.87%
90 dagar$ +1.0431+1,303.87%
ChainOpera AI Prisförändring idag

Idag registrerade COAI en förändring med $ +0.033754 (+3.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ChainOpera AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -4.7822 (-80.99%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ChainOpera AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COAI med $ +1.0431(+1,303.87%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ChainOpera AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +1.0431 (+1,303.87%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ChainOpera AI (COAI)?

Kolla in sidan ChainOpera AI Prishistorik nu.

AI-analys för ChainOpera AI

AI-drivna insikter som analyserar ChainOpera AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ChainOpera AIs priser?

ChainOpera AI (COAI) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact COAI pricing.

Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new features drive value.

Adoption Rate: Increased usage of ChainOpera's blockchain analytics and AI services boosts demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity affect price stability and movement.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and AI technologies influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain analytics platforms impacts market position.

Partnerships: Strategic alliances with enterprises or crypto projects can drive price appreciation.

Token Utility: Real-world use cases and demand for COAI tokens within the ecosystem matter.

Market Cap: Total supply and circulation affect scarcity and perceived value.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Varför vill folk veta ChainOpera AIs pris idag?

People want to know ChainOpera AI (COAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.

Prisförutsägelse för ChainOpera AI

ChainOpera AI (COAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ChainOpera AI (COAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ChainOpera AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ChainOpera AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ChainOpera AI Price Prediction.

Om ChainOpera AI

COAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure, peer-to-peer transactions to take place. It was designed with the aim of facilitating seamless transactions, reducing the time and cost associated with traditional financial systems. COAI uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. It plays a significant role in the broader digital economy, with its primary use being a medium of exchange in the online marketplace. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which helps in maintaining its value. COAI's ecosystem is growing, with increasing acceptance and utility in various sectors.

Hur man köper och investerar ChainOpera AI

Är du redo att komma igång med ChainOpera AI? Att köpa COAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ChainOpera AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ChainOpera AI (COAI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ChainOpera AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper ChainOpera AI (COAI) Guide

Vad kan du göra med ChainOpera AI

Genom att äga ChainOpera AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa ChainOpera AI (COAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av ChainOpera AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell ChainOpera AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ChainOpera AI

Hur mycket kommer 1 ChainOpera AI att vara värd år 2030?
Om ChainOpera AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ChainOpera AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:19 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om ChainOpera AI

COAI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på COAI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av COAI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla ChainOpera AI (COAI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se ChainOpera AI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
COAI/USDT
$1.1261
$1.1261$1.1261
+2.92%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2924
$0.2924$0.2924

+46.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2231
$0.2231$0.2231

+346.20%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022920
$0.0022920$0.0022920

+227.42%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009981
$0.000009981$0.000009981

+99.62%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002049
$0.000000002049$0.000000002049

+84.42%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003131
$0.00003131$0.00003131

+58.93%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för COAI-till-USD

Belopp

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 1.1231 USD