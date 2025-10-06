Livepriset för ChainOpera AI idag är 1.1231 USD.COAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för COAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ChainOpera AI idag är 1.1231 USD.COAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för COAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för ChainOpera AI (COAI) idag är $ 1.1231, med en förändring på 3.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COAI till USD är$ 1.1231 per COAI.
ChainOpera AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- COAI. Under de senaste 24 timmarna handlades COAI mellan $ 1.0613 (lägsta) och $ 1.2295 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig COAI med -0.73% under den senaste timmen och -20.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 4.78M.
ChainOpera AI (COAI) Marknadsinformation
--
----
--
----
BSC
Det aktuella börsvärdet för ChainOpera AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 4.78M. Det cirkulerande utbudet av COAI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.12B.
ChainOpera AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
--
----
--
----
-0.73%
+3.09%
-20.27%
-20.27%
ChainOpera AI (COAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för ChainOpera AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.033754
+3.09%
30 dagar
$ -4.7822
-80.99%
60 dagar
$ +1.0431
+1,303.87%
90 dagar
$ +1.0431
+1,303.87%
ChainOpera AI Prisförändring idag
Idag registrerade COAI en förändring med $ +0.033754 (+3.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
ChainOpera AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -4.7822 (-80.99%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
ChainOpera AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COAI med $ +1.0431(+1,303.87%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
ChainOpera AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +1.0431 (+1,303.87%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ChainOpera AI (COAI)?
AI-drivna insikter som analyserar ChainOpera AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar ChainOpera AIs priser?
ChainOpera AI (COAI) prices are influenced by several key factors:
People want to know ChainOpera AI (COAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.
Prisförutsägelse för ChainOpera AI
ChainOpera AI (COAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ChainOpera AI (COAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på ChainOpera AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som ChainOpera AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ChainOpera AI Price Prediction.
Om ChainOpera AI
COAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure, peer-to-peer transactions to take place. It was designed with the aim of facilitating seamless transactions, reducing the time and cost associated with traditional financial systems. COAI uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. It plays a significant role in the broader digital economy, with its primary use being a medium of exchange in the online marketplace. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which helps in maintaining its value. COAI's ecosystem is growing, with increasing acceptance and utility in various sectors.
Hur man köper och investerar ChainOpera AI
Är du redo att komma igång med ChainOpera AI? Att köpa COAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ChainOpera AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ChainOpera AI (COAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ChainOpera AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med ChainOpera AI
Genom att äga ChainOpera AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa ChainOpera AI (COAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.
ChainOpera AI Resurs
För en mer djupgående förståelse av ChainOpera AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 ChainOpera AI att vara värd år 2030?
Om ChainOpera AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ChainOpera AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar ChainOpera AI idag?
Priset för ChainOpera AI är idag $ 1.1231. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är ChainOpera AI fortfarande en bra investering?
ChainOpera AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i COAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för ChainOpera AI?
ChainOpera AI till ett värde av $ 4.78M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på ChainOpera AI?
Livepriset för COAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för ChainOpera AI i den valuta du föredrar, besök COAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för ChainOpera AI?
Priset på COAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
