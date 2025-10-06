Bitsolara Pris idag

Livepriset för Bitsolara (BTSLR) idag är $ 0.0000248, med en förändring på 29.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTSLR till USD är$ 0.0000248 per BTSLR.

Bitsolara rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BTSLR. Under de senaste 24 timmarna handlades BTSLR mellan $ 0.0000206 (lägsta) och $ 0.0000425 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTSLR med -1.59% under den senaste timmen och -47.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 952.75.

Bitsolara (BTSLR) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 952.75$ 952.75 $ 952.75 Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.80K$ 24.80K $ 24.80K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Bitsolara är --, med en 24h-handelsvolym på $ 952.75. Det cirkulerande utbudet av BTSLR är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.80K.