Livepriset för Bitsolara idag är 0.0000248 USD.BTSLR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BTSLR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Bitsolara Logotyp

Bitsolara-kurs(BTSLR)

1 BTSLR-till-USD pris i realtid:

Bitsolara (BTSLR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:24 (UTC+8)

Bitsolara Pris idag

Livepriset för Bitsolara (BTSLR) idag är $ 0.0000248, med en förändring på 29.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTSLR till USD är$ 0.0000248 per BTSLR.

Bitsolara rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BTSLR. Under de senaste 24 timmarna handlades BTSLR mellan $ 0.0000206 (lägsta) och $ 0.0000425 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTSLR med -1.59% under den senaste timmen och -47.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 952.75.

Bitsolara (BTSLR) Marknadsinformation

$ 952.75
$ 952.75$ 952.75

$ 24.80K
$ 24.80K$ 24.80K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Bitsolara är --, med en 24h-handelsvolym på $ 952.75. Det cirkulerande utbudet av BTSLR är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.80K.

Bitsolara Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
Bitsolara (BTSLR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Bitsolara idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000010199-29.14%
30 dagar$ -0.0000126-33.69%
60 dagar$ -0.0004702-94.99%
90 dagar$ -0.0014702-98.35%
Bitsolara Prisförändring idag

Idag registrerade BTSLR en förändring med $ -0.000010199 (-29.14%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Bitsolara 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000126 (-33.69%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Bitsolara 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BTSLR med $ -0.0004702(-94.99%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Bitsolara 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0014702 (-98.35%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bitsolara (BTSLR)?

Kolla in sidan Bitsolara Prishistorik nu.

AI-analys för Bitsolara

AI-drivna insikter som analyserar Bitsolara senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Bitsolaras priser?

Several key factors influence Bitsolara (BTSLR) prices:

Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Bitcoin and major cryptocurrency trends often correlate with altcoin movements. Project developments, partnerships, and technological updates impact value. Regulatory news and compliance issues create volatility. Supply tokenomics including circulation and burn mechanisms matter. Exchange listings increase accessibility and trading volume.

Varför vill folk veta Bitsolaras pris idag?

People want to know Bitsolara (BTSLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Prisförutsägelse för Bitsolara

Bitsolara (BTSLR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BTSLR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bitsolara (BTSLR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Bitsolara potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Besök vår Price Prediction-sida för BTSLR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bitsolara Price Prediction.

Om Bitsolara

BTSLR is a digital asset that operates on a decentralized network, similar to other cryptocurrencies. It is designed to function as a medium of exchange, where individual coin ownership records are stored in a ledger that exists in a form of a computerized database using strong cryptography to secure transaction records, control the creation of additional coins, and verify the transfer of coin ownership. The primary purpose of BTSLR is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital currency without the need for intermediaries. It employs a consensus mechanism to validate transactions and secure its network. The supply of BTSLR is predetermined and publicly known, avoiding the issues of inflation and deflation typically associated with traditional fiat currencies.

Hur man köper och investerar Bitsolara

Är du redo att komma igång med Bitsolara? Att köpa BTSLR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bitsolara.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

Steg 4

Välj dina tokens

Steg 5

Slutför ditt köp

Vad är Bitsolara (BTSLR)

Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.

Bitsolara Resurs

För en mer djupgående förståelse av Bitsolara kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Bitsolara webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Bitsolara

Hur mycket kommer 1 Bitsolara att vara värd år 2030?
Om Bitsolara skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bitsolara-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:10:24 (UTC+8)

Bitsolara (BTSLR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

