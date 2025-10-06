Boba Cat Pris idag

Livepriset för Boba Cat (BOBACAT) idag är $ 0.002231, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOBACAT till USD är$ 0.002231 per BOBACAT.

Boba Cat rankas för närvarande nr.1979 enligt marknadsvärde på $ 1.37M, med ett cirkulerande utbud på 612.88M BOBACAT. Under de senaste 24 timmarna handlades BOBACAT mellan $ 0.002 (lägsta) och $ 0.002397 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09484798014935664, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017406913220778.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOBACAT med -0.23% under den senaste timmen och -8.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 26.39K.

Boba Cat (BOBACAT) Marknadsinformation

Rank No.1979 Marknadsvärde $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volym (24H) $ 26.39K$ 26.39K $ 26.39K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Cirkulationsutbud 612.88M 612.88M 612.88M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 61.28% Offentlig blockkedja ETH

