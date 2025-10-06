Livepriset för Boba Cat idag är 0.002231 USD.BOBACAT börsvärdet är 1,367,333.943631 USD. Följ prisuppdateringar för BOBACAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Boba Cat idag är 0.002231 USD.BOBACAT börsvärdet är 1,367,333.943631 USD. Följ prisuppdateringar för BOBACAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Boba Cat (BOBACAT) idag är $ 0.002231, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOBACAT till USD är$ 0.002231 per BOBACAT.
Boba Cat rankas för närvarande nr.1979 enligt marknadsvärde på $ 1.37M, med ett cirkulerande utbud på 612.88M BOBACAT. Under de senaste 24 timmarna handlades BOBACAT mellan $ 0.002 (lägsta) och $ 0.002397 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09484798014935664, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017406913220778.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOBACAT med -0.23% under den senaste timmen och -8.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 26.39K.
Boba Cat (BOBACAT) Marknadsinformation
No.1979
$ 1.37M
$ 26.39K
$ 2.23M
612.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
61.28%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Boba Cat är $ 1.37M, med en 24h-handelsvolym på $ 26.39K. Det cirkulerande utbudet av BOBACAT är 612.88M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.23M.
Boba Cat Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002
lägsta under 24-timmar
$ 0.002397
högsta under 24-timmar
$ 0.002
$ 0.002397
$ 0.09484798014935664
$ 0.00017406913220778
-0.23%
-0.13%
-8.53%
-8.53%
Boba Cat (BOBACAT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Boba Cat idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000029
-0.13%
30 dagar
$ -0.001677
-42.92%
60 dagar
$ +0.000231
+11.55%
90 dagar
$ +0.000231
+11.55%
Boba Cat Prisförändring idag
Idag registrerade BOBACAT en förändring med $ -0.0000029 (-0.13%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Boba Cat 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001677 (-42.92%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Boba Cat 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOBACAT med $ +0.000231(+11.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Boba Cat 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.000231 (+11.55%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Boba Cat (BOBACAT)?
AI-drivna insikter som analyserar Boba Cat senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Boba Cats priser?
Several key factors influence BOBACAT prices:
Market Sentiment: Community enthusiasm and social media buzz drive demand fluctuations.
Trading Volume: Higher volume typically indicates stronger price movements and liquidity.
Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading activity.
Tokenomics: Supply mechanics, burn events, and distribution affect scarcity.
Broader Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with meme token performance.
Community Growth: Active holder base and engagement levels impact long-term sustainability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Varför vill folk veta Boba Cats pris idag?
People want to know BOBACAT price today for several reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed decisions.
Prisförutsägelse för Boba Cat
Boba Cat (BOBACAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOBACAT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Boba Cat (BOBACAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Boba Cat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Boba Cat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOBACAT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Boba Cat Price Prediction.
Om Boba Cat
BOBACAT is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOBACAT's consensus mechanism is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. In addition to its primary role as a medium of exchange, BOBACAT also supports smart contracts, enabling the development of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This versatility has positioned BOBACAT as a significant player in the broader cryptocurrency market.
Hur man köper och investerar Boba Cat
Är du redo att komma igång med Boba Cat? Att köpa BOBACAT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Boba Cat. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Boba Cat (BOBACAT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 612.88M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Boba Cat krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Boba Cat
Genom att äga Boba Cat kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Boba Cat (BOBACAT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Boba Cat att vara värd år 2030?
Om Boba Cat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Boba Cat-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Boba Cat idag?
Priset för Boba Cat är idag $ 0.002231. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Boba Cat fortfarande en bra investering?
Boba Cat förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BOBACAT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Boba Cat?
Boba Cat till ett värde av $ 26.39K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Boba Cat?
Livepriset för BOBACAT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Boba Cat i den valuta du föredrar, besök BOBACAT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Boba Cat?
Priset på BOBACAT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,300
+0.57%
ETH
3,400.35
+0.70%
SOL
157.75
+0.68%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
613.6
+19.69%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BOBACAT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BOBACAT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Boba Cats kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Boba Cat-priset att stiga i år?
Boba Cat priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Boba Cat (BOBACAT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:24 (UTC+8)
