Livepriset för Boba Cat idag är 0.002231 USD.BOBACAT börsvärdet är 1,367,333.943631 USD. Följ prisuppdateringar för BOBACAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Boba Cat idag är 0.002231 USD.BOBACAT börsvärdet är 1,367,333.943631 USD. Följ prisuppdateringar för BOBACAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Boba Cat Logotyp

Boba Cat-kurs(BOBACAT)

1 BOBACAT-till-USD pris i realtid:

$0.002231
-0.13%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:24 (UTC+8)

Boba Cat Pris idag

Livepriset för Boba Cat (BOBACAT) idag är $ 0.002231, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOBACAT till USD är$ 0.002231 per BOBACAT.

Boba Cat rankas för närvarande nr.1979 enligt marknadsvärde på $ 1.37M, med ett cirkulerande utbud på 612.88M BOBACAT. Under de senaste 24 timmarna handlades BOBACAT mellan $ 0.002 (lägsta) och $ 0.002397 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09484798014935664, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017406913220778.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOBACAT med -0.23% under den senaste timmen och -8.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 26.39K.

Boba Cat (BOBACAT) Marknadsinformation

No.1979

$ 1.37M
$ 26.39K
$ 2.23M
612.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
61.28%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Boba Cat är $ 1.37M, med en 24h-handelsvolym på $ 26.39K. Det cirkulerande utbudet av BOBACAT är 612.88M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.23M.

Boba Cat Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002
lägsta under 24-timmar
$ 0.002397
högsta under 24-timmar

$ 0.002
$ 0.002397
$ 0.09484798014935664
$ 0.00017406913220778
-0.23%

-0.13%

-8.53%

-8.53%

Boba Cat (BOBACAT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Boba Cat idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000029-0.13%
30 dagar$ -0.001677-42.92%
60 dagar$ +0.000231+11.55%
90 dagar$ +0.000231+11.55%
Boba Cat Prisförändring idag

Idag registrerade BOBACAT en förändring med $ -0.0000029 (-0.13%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Boba Cat 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001677 (-42.92%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Boba Cat 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOBACAT med $ +0.000231(+11.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Boba Cat 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.000231 (+11.55%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Boba Cat (BOBACAT)?

Kolla in sidan Boba Cat Prishistorik nu.

AI-analys för Boba Cat

AI-drivna insikter som analyserar Boba Cat senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Boba Cats priser?

Several key factors influence BOBACAT prices:

Market Sentiment: Community enthusiasm and social media buzz drive demand fluctuations.

Trading Volume: Higher volume typically indicates stronger price movements and liquidity.

Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading activity.

Tokenomics: Supply mechanics, burn events, and distribution affect scarcity.

Broader Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with meme token performance.

Community Growth: Active holder base and engagement levels impact long-term sustainability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Varför vill folk veta Boba Cats pris idag?

People want to know BOBACAT price today for several reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed decisions.

Prisförutsägelse för Boba Cat

Boba Cat (BOBACAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOBACAT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Boba Cat (BOBACAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Boba Cat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Boba Cat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOBACAT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Boba Cat Price Prediction.

Om Boba Cat

BOBACAT is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOBACAT's consensus mechanism is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. In addition to its primary role as a medium of exchange, BOBACAT also supports smart contracts, enabling the development of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This versatility has positioned BOBACAT as a significant player in the broader cryptocurrency market.

Folk frågar också: Andra frågor om Boba Cat

Hur mycket kommer 1 Boba Cat att vara värd år 2030?
Om Boba Cat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Boba Cat-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:24 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

