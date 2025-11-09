Baserat på din prognos, kan Boba Cat potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.002256 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Boba Cat potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.002368 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för BOBACAT $ 0.002487 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för BOBACAT $ 0.002611 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOBACAT $ 0.002742 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOBACAT $ 0.002879 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Boba Cat potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.004690.

År 2050 skulle priset på Boba Cat potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.007639.