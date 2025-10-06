Blockstreet Pris idag

Livepriset för Blockstreet (BLOCK) idag är $ 0.01885, med en förändring på 1.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLOCK till USD är$ 0.01885 per BLOCK.

Blockstreet rankas för närvarande nr.3306 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLOCK. Under de senaste 24 timmarna handlades BLOCK mellan $ 0.01814 (lägsta) och $ 0.02037 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.16789242217477088, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.029530839930425.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLOCK med +1.01% under den senaste timmen och -23.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 160.36K.

Blockstreet (BLOCK) Marknadsinformation

Rank No.3306 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 160.36K$ 160.36K $ 160.36K Marknadsvärde efter full utspädning $ 18.85M$ 18.85M $ 18.85M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Blockstreet är --, med en 24h-handelsvolym på $ 160.36K. Det cirkulerande utbudet av BLOCK är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.85M.