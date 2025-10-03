Beam (BEAMX) Tokenomics

Beam (BEAMX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Beam(BEAMX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:48:36 (UTC+8)
Beam (BEAMX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Beam(BEAMX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 432.98M
$ 432.98M
Totalt utbud:
$ 62.43B
$ 62.43B
Cirkulerande utbud
$ 49.47B
$ 49.47B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 546.48M
$ 546.48M
Högsta någonsin:
$ 0.0444
$ 0.0444
Lägsta någonsin:
$ 0.003813809076023138
$ 0.003813809076023138
Aktuellt pris:
$ 0.008753
$ 0.008753

Beam (BEAMX) Information

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Officiell webbplats:
https://www.onbeam.com/
Whitepaper:
https://docs.onbeam.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE

Beam (BEAMX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Beam (BEAMX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BEAMX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BEAMX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BEAMX:s tokenomics, utforska BEAMX-tokens pris i realtid!

Hur man köper BEAMX

Är du intresserad av att lägga till Beam(BEAMX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BEAMX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Beam (BEAMX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BEAMX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BEAMX

Vill du veta vart BEAMX kan vara på väg? På BEAMX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

