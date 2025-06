BEAMX

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

NamnBEAMX

RankNo.155

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.03%

Cirkulationsutbud49,466,004,168

Maxutbud0

Totalt utbud62,434,008,330

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.0443396537575509,2024-03-10

Lägsta pris0.003813809076023138,2023-10-26

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

