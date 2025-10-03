Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitcoin Cash Node(BCH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Bitcoin ABC är en full nodimplementering av Bitcoin Cash-protokollet, som syftar till att tillhandahålla en stabil och pålitlig programvara och hjälpa till att leda utvecklingen av Bitcoin Cash-protokollet genom en öppen och samarbetsvillig process.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många BCH-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet BCH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Bitcoin Cash Node (BCH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Bitcoin Cash Node (BCH) Prishistorik Att analysera prishistoriken för BCH hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för BCH nu!