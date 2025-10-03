FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om FC Barcelona FT(BAR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:41:53 (UTC+8)
USD

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FC Barcelona FT(BAR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 15.59M
$ 15.59M$ 15.59M
Totalt utbud:
$ 39.96M
$ 39.96M$ 39.96M
Cirkulerande utbud
$ 15.01M
$ 15.01M$ 15.01M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 41.50M
$ 41.50M$ 41.50M
Högsta någonsin:
$ 6.42
$ 6.42$ 6.42
Lägsta någonsin:
$ 0.975655635343212
$ 0.975655635343212$ 0.975655635343212
Aktuellt pris:
$ 1.0385
$ 1.0385$ 1.0385

FC Barcelona FT (BAR) Information

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

Officiell webbplats:
https://chiliz.com
Blockkedjeutforskare:
https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i FC Barcelona FT (BAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BAR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BAR:s tokenomics, utforska BAR-tokens pris i realtid!

Hur man köper BAR

Är du intresserad av att lägga till FC Barcelona FT(BAR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BAR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

FC Barcelona FT (BAR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BAR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BAR

Vill du veta vart BAR kan vara på väg? På BAR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

