Livepriset för Avantis (AVNT) idag är $ 0.5371, med en förändring på 0.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVNT till USD är$ 0.5371 per AVNT.
Avantis rankas för närvarande nr.247 enligt marknadsvärde på $ 138.68M, med ett cirkulerande utbud på 258.21M AVNT. Under de senaste 24 timmarna handlades AVNT mellan $ 0.516 (lägsta) och $ 0.5997 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.662191408541985, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.17956381875221758.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AVNT med +0.29% under den senaste timmen och -17.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.11M.
Avantis (AVNT) Marknadsinformation
No.247
$ 138.68M
$ 1.11M
$ 537.10M
258.21M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.82%
0.01%
BASE
Det aktuella börsvärdet för Avantis är $ 138.68M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.11M. Det cirkulerande utbudet av AVNT är 258.21M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 537.10M.
Avantis Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.516
lägsta under 24-timmar
$ 0.5997
högsta under 24-timmar
$ 0.516
$ 0.5997
$ 2.662191408541985
$ 0.17956381875221758
+0.29%
+0.78%
-17.43%
-17.43%
Spåra prisändringar för Avantis idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.004157
+0.78%
30 dagar
$ -0.2917
-35.20%
60 dagar
$ +0.3255
+153.82%
90 dagar
$ +0.4871
+974.20%
Avantis Prisförändring idag
Idag registrerade AVNT en förändring med $ +0.004157 (+0.78%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Avantis 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.2917 (-35.20%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Avantis 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AVNT med $ +0.3255(+153.82%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Avantis 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.4871 (+974.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Avantis (AVNT)?
AI-drivna insikter som analyserar Avantis senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Avantiss priser?
Several key factors influence Avantis (AVNT) token prices:
Platform Adoption: Usage of Avantis DeFi protocols and trading volume on the platform affects token demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility within the ecosystem influence price dynamics.
Competition: Performance relative to other DeFi platforms and yield farming protocols affects investor interest.
Regulatory Environment: DeFi regulations and compliance requirements impact investor confidence and adoption.
Technical Developments: Platform updates, new features, and partnerships drive token value.
Liquidity: Trading volume and market depth on exchanges affect price stability and volatility.
Varför vill folk veta Avantiss pris idag?
People want to know Avantis (AVNT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för Avantis
Avantis (AVNT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AVNT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Avantis (AVNT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Avantis potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Avantis kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AVNT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Avantis Price Prediction.
Om Avantis
AVNT is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the Aventus Network, a layer-2 blockchain protocol that aims to bring scalability, lower costs, and speed to Ethereum. AVNT is used for governance within the Aventus Network, allowing holders to vote on various proposals and decisions that shape the future of the platform. The token also serves as a utility within the ecosystem, enabling users to pay for transactions and services. The Aventus Network is designed to serve a wide range of decentralized applications (dApps), with a particular focus on ticketing, supply chain, and finance sectors.
Hur man köper och investerar Avantis
Är du redo att komma igång med Avantis? Att köpa AVNT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Avantis. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Avantis (AVNT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 258.21M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Avantis krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Avantis
Genom att äga Avantis kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Avantis (AVNT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.
Avantis Resurs
För en mer djupgående förståelse av Avantis kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Avantis att vara värd år 2030?
Om Avantis skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Avantis-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Avantis idag?
Priset för Avantis är idag $ 0.5371. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Avantis fortfarande en bra investering?
Avantis förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AVNT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Avantis?
Avantis till ett värde av $ 1.11M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Avantis?
Livepriset för AVNT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Avantis i den valuta du föredrar, besök AVNT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Avantis?
Priset på AVNT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AVNT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AVNT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Avantiss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Avantis-priset att stiga i år?
Avantis priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Avantis (AVNT) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.