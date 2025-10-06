Avantis Pris idag

Livepriset för Avantis (AVNT) idag är $ 0.5371, med en förändring på 0.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVNT till USD är$ 0.5371 per AVNT.

Avantis rankas för närvarande nr.247 enligt marknadsvärde på $ 138.68M, med ett cirkulerande utbud på 258.21M AVNT. Under de senaste 24 timmarna handlades AVNT mellan $ 0.516 (lägsta) och $ 0.5997 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.662191408541985, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.17956381875221758.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVNT med +0.29% under den senaste timmen och -17.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.11M.

Avantis (AVNT) Marknadsinformation

Rank No.247 Marknadsvärde $ 138.68M$ 138.68M $ 138.68M Volym (24H) $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Marknadsvärde efter full utspädning $ 537.10M$ 537.10M $ 537.10M Cirkulationsutbud 258.21M 258.21M 258.21M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.82% Marknadsandel 0.01% Offentlig blockkedja BASE

