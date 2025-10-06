Livepriset för Aster idag är 1.0465 USD.ASTER börsvärdet är 2,111,523,050 USD. Följ prisuppdateringar för ASTER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Aster idag är 1.0465 USD.ASTER börsvärdet är 2,111,523,050 USD. Följ prisuppdateringar för ASTER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Aster (ASTER) idag är $ 1.0465, med en förändring på 1.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASTER till USD är$ 1.0465 per ASTER.
Aster rankas för närvarande nr.45 enligt marknadsvärde på $ 2.11B, med ett cirkulerande utbud på 2.02B ASTER. Under de senaste 24 timmarna handlades ASTER mellan $ 1.0082 (lägsta) och $ 1.1568 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.419058923870731, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08438718204444161.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ASTER med +0.90% under den senaste timmen och +8.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 40.33M.
Aster (ASTER) Marknadsinformation
No.45
$ 2.11B
$ 40.33M
$ 8.37B
2.02B
8,000,000,000
8,000,000,000
25.22%
0.06%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Aster är $ 2.11B, med en 24h-handelsvolym på $ 40.33M. Det cirkulerande utbudet av ASTER är 2.02B, med ett totalt utbud på 8000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.37B.
Aster Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.0082
lägsta under 24-timmar
$ 1.1568
högsta under 24-timmar
$ 1.0082
$ 1.1568
$ 2.419058923870731
$ 0.08438718204444161
+0.90%
+1.72%
+8.89%
+8.89%
Aster (ASTER) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Aster idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.017707
+1.72%
30 dagar
$ -0.6361
-37.81%
60 dagar
$ +0.7465
+248.83%
90 dagar
$ +0.7465
+248.83%
Aster Prisförändring idag
Idag registrerade ASTER en förändring med $ +0.017707 (+1.72%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Aster 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.6361 (-37.81%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Aster 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ASTER med $ +0.7465(+248.83%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Aster 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.7465 (+248.83%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Aster (ASTER)?
AI-drivna insikter som analyserar Aster senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Asters priser?
ASTER cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements to the Aster Network ecosystem affect price.
Adoption Rate: Real-world usage and integration of ASTER tokens drive demand and price appreciation.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms and DeFi projects affects market positioning.
Staking Rewards: The platform's staking mechanisms and reward structures impact token demand and circulation.
Varför vill folk veta Asters pris idag?
People want to know Aster (ASTER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating profits or losses, and timing their investments effectively in this volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Aster
Aster (ASTER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASTER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Aster (ASTER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Aster potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Aster kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ASTER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Aster Price Prediction.
Om Aster
ASTER is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on its dedicated blockchain network. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to improve transaction speed and reduce costs associated with traditional financial systems. The ASTER network operates using a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of ASTER tokens is predetermined and gradually issued over time. The asset is typically used for transactions within its network, but it also plays a role in network governance, allowing holders to participate in decision-making processes.
Hur man köper och investerar Aster
Är du redo att komma igång med Aster? Att köpa ASTER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Aster. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Aster (ASTER) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 2.02B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Aster krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Aster
Genom att äga Aster kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Aster (ASTER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.
Aster Resurs
För en mer djupgående förståelse av Aster kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Aster skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Aster-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Aster idag?
Priset för Aster är idag $ 1.0465. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Aster fortfarande en bra investering?
Aster förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ASTER, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Aster?
Aster till ett värde av $ 40.33M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Aster?
Livepriset för ASTER uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Aster i den valuta du föredrar, besök ASTER Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Aster?
Priset på ASTER påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,376.56
+0.65%
ETH
3,407.85
+0.92%
SOL
158.02
+0.85%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
594.57
+15.98%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ASTER på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ASTER/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Asters kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Aster-priset att stiga i år?
Aster priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Aster (ASTER) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:05:47 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.