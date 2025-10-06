Aster Pris idag

Livepriset för Aster (ASTER) idag är $ 1.0465, med en förändring på 1.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASTER till USD är$ 1.0465 per ASTER.

Aster rankas för närvarande nr.45 enligt marknadsvärde på $ 2.11B, med ett cirkulerande utbud på 2.02B ASTER. Under de senaste 24 timmarna handlades ASTER mellan $ 1.0082 (lägsta) och $ 1.1568 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.419058923870731, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08438718204444161.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASTER med +0.90% under den senaste timmen och +8.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 40.33M.

Aster (ASTER) Marknadsinformation

Rank No.45 Marknadsvärde $ 2.11B$ 2.11B $ 2.11B Volym (24H) $ 40.33M$ 40.33M $ 40.33M Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.37B$ 8.37B $ 8.37B Cirkulationsutbud 2.02B 2.02B 2.02B Maxutbud 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Totalt utbud 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.22% Marknadsandel 0.06% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Aster är $ 2.11B, med en 24h-handelsvolym på $ 40.33M. Det cirkulerande utbudet av ASTER är 2.02B, med ett totalt utbud på 8000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.37B.