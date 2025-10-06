BörsDEX+
Livepriset för ASML Holding NV idag är 1,060.99 USD.ASMLON börsvärdet är 1,581,887.5844124829 USD. Följ prisuppdateringar för ASMLON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

ASML Holding NV (ASMLON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:05:27 (UTC+8)

ASML Holding NV Pris idag

Livepriset för ASML Holding NV (ASMLON) idag är $ 1,060.99, med en förändring på 2.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASMLON till USD är$ 1,060.99 per ASMLON.

ASML Holding NV rankas för närvarande nr.1926 enligt marknadsvärde på $ 1.58M, med ett cirkulerande utbud på 1.49K ASMLON. Under de senaste 24 timmarna handlades ASMLON mellan $ 980.67 (lägsta) och $ 1,079.1 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,087.8260089245405, medan det lägsta priset någonsin var $ 732.0144981577465.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASMLON med +0.01% under den senaste timmen och -0.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 105.54K.

ASML Holding NV (ASMLON) Marknadsinformation

ETH

Det aktuella börsvärdet för ASML Holding NV är $ 1.58M, med en 24h-handelsvolym på $ 105.54K. Det cirkulerande utbudet av ASMLON är 1.49K, med ett totalt utbud på 1490.95428271. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.58M.

ASML Holding NV Prishistorik USD

ASML Holding NV (ASMLON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ASML Holding NV idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +25.1726+2.43%
30 dagar$ +79.05+8.05%
60 dagar$ +310.99+41.46%
90 dagar$ +310.99+41.46%
ASML Holding NV Prisförändring idag

Idag registrerade ASMLON en förändring med $ +25.1726 (+2.43%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ASML Holding NV 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +79.05 (+8.05%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ASML Holding NV 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ASMLON med $ +310.99(+41.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ASML Holding NV 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +310.99 (+41.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ASML Holding NV (ASMLON)?

Kolla in sidan ASML Holding NV Prishistorik nu.

AI-analys för ASML Holding NV

AI-drivna insikter som analyserar ASML Holding NV senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ASML Holding NVs priser?

ASML Holding NV stock prices are influenced by several key factors:

1. Semiconductor demand cycles and chip industry growth
2. Technology advancement in EUV lithography systems
3. Customer orders from major chipmakers like TSMC, Samsung
4. Geopolitical tensions affecting China sales
5. R&D investments and innovation pipeline
6. Global economic conditions impacting tech spending
7. Competition from other semiconductor equipment makers
8. Supply chain disruptions
9. Currency fluctuations (EUR/USD)
10. Quarterly earnings and guidance updates

Varför vill folk veta ASML Holding NVs pris idag?

People want to know ASML Holding NV stock price today because it's a leading semiconductor equipment manufacturer critical to chip production. Investors track it for portfolio decisions, market analysis, and tech sector insights. ASML's advanced lithography machines are essential for cutting-edge processors used in smartphones, computers, and AI applications, making its stock price a key technology industry indicator.

Prisförutsägelse för ASML Holding NV

ASML Holding NV (ASMLON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASMLON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ASML Holding NV (ASMLON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ASML Holding NV potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om ASML Holding NV

ASMLON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized system for various applications. The general purpose of ASMLON is to provide a secure, efficient, and transparent method for conducting and verifying transactions. It uses a consensus mechanism for validating transactions and maintaining the integrity of the network. The asset's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computational resources to maintain the network. ASMLON's typical use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance (DeFi), and the development of decentralized applications (dApps).

Hur man köper och investerar ASML Holding NV

Hur man köper ASML Holding NV (ASMLON) Guide

Vad är ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

ASML Holding NV Resurs

För en mer djupgående förståelse av ASML Holding NV kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om ASML Holding NV

Hur mycket kommer 1 ASML Holding NV att vara värd år 2030?
Om ASML Holding NV skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ASML Holding NV-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:05:27 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

