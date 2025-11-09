Baserat på din prognos, kan ASML Holding NV potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,760.4 under 2025.

Baserat på din prognos, kan ASML Holding NV potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,848.42 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ASMLON $ 1,940.8410 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ASMLON $ 2,037.8830 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASMLON $ 2,139.7772 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASMLON $ 2,246.7660 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på ASML Holding NV potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 3,659.7451.

År 2050 skulle priset på ASML Holding NV potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 5,961.3392.