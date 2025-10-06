Livepriset för Arm Holdings PLC idag är 150.12 USD.ARMON börsvärdet är 836,752.0314874644 USD. Följ prisuppdateringar för ARMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Arm Holdings PLC idag är 150.12 USD.ARMON börsvärdet är 836,752.0314874644 USD. Följ prisuppdateringar för ARMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Arm Holdings PLC (ARMON) idag är $ 150.12, med en förändring på 0.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARMON till USD är$ 150.12 per ARMON.
Arm Holdings PLC rankas för närvarande nr.2203 enligt marknadsvärde på $ 836.75K, med ett cirkulerande utbud på 5.57K ARMON. Under de senaste 24 timmarna handlades ARMON mellan $ 147.34 (lägsta) och $ 157.84 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 191.8179294374928, medan det lägsta priset någonsin var $ 130.83952449123566.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ARMON med +0.52% under den senaste timmen och -11.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 83.24K.
Arm Holdings PLC (ARMON) Marknadsinformation
No.2203
$ 836.75K
$ 836.75K$ 836.75K
$ 83.24K
$ 83.24K$ 83.24K
$ 836.75K
$ 836.75K$ 836.75K
5.57K
5.57K 5.57K
5,573.88776637
5,573.88776637 5,573.88776637
ETH
Det aktuella börsvärdet för Arm Holdings PLC är $ 836.75K, med en 24h-handelsvolym på $ 83.24K. Det cirkulerande utbudet av ARMON är 5.57K, med ett totalt utbud på 5573.88776637. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 836.75K.
Arm Holdings PLC Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 147.34
$ 147.34$ 147.34
lägsta under 24-timmar
$ 157.84
$ 157.84$ 157.84
högsta under 24-timmar
$ 147.34
$ 147.34$ 147.34
$ 157.84
$ 157.84$ 157.84
$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566
+0.52%
+0.71%
-11.55%
-11.55%
Arm Holdings PLC (ARMON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Arm Holdings PLC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +1.0583
+0.71%
30 dagar
$ -21.18
-12.37%
60 dagar
$ +50.12
+50.12%
90 dagar
$ +50.12
+50.12%
Arm Holdings PLC Prisförändring idag
Idag registrerade ARMON en förändring med $ +1.0583 (+0.71%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Arm Holdings PLC 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -21.18 (-12.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Arm Holdings PLC 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ARMON med $ +50.12(+50.12%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Arm Holdings PLC 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +50.12 (+50.12%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Arm Holdings PLC (ARMON)?
AI-drivna insikter som analyserar Arm Holdings PLC senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Arm Holdings PLCs priser?
Several key factors influence ARM Holdings PLC stock prices:
1. Semiconductor market demand - ARM's chip designs are used in smartphones, tablets, and IoT devices 2. Licensing revenue growth - ARM earns from licensing its processor architectures to chipmakers 3. Mobile device sales trends - Strong smartphone/tablet sales boost ARM's royalty income 4. Competition from x86 and RISC-V architectures 5. Geopolitical tensions affecting chip supply chains 6. AI and data center adoption of ARM-based processors 7. Quarterly earnings and revenue guidance 8. Major customer relationships with Apple, Qualcomm, and other chip companies
Varför vill folk veta Arm Holdings PLCs pris idag?
People want to know Arm Holdings PLC stock price today because it's a major semiconductor company that designs chips for smartphones, computers, and AI applications. Investors track its price to make trading decisions, assess portfolio performance, and gauge market sentiment toward tech stocks and AI trends.
Prisförutsägelse för Arm Holdings PLC
Arm Holdings PLC (ARMON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ARMON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Arm Holdings PLC (ARMON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Arm Holdings PLC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Arm Holdings PLC kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ARMON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Arm Holdings PLC Price Prediction.
Om Arm Holdings PLC
Armony (ARMON) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to provide a decentralized solution for cross-border payments and remittances, aiming to make the process faster, cheaper, and more secure. ARMON uses the Ethereum blockchain's smart contract functionality to automate the execution of these transactions, reducing the need for intermediaries and lowering costs. The token is used within the Armony ecosystem for transaction fees and as a medium of exchange. Its issuance follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design is intended to maintain the token's value and incentivize its use within the Armony ecosystem.
Armony (ARMON) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to provide a decentralized solution for cross-border payments and remittances, aiming to make the process faster, cheaper, and more secure. ARMON uses the Ethereum blockchain's smart contract functionality to automate the execution of these transactions, reducing the need for intermediaries and lowering costs. The token is used within the Armony ecosystem for transaction fees and as a medium of exchange. Its issuance follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design is intended to maintain the token's value and incentivize its use within the Armony ecosystem.
Hur man köper och investerar Arm Holdings PLC
Är du redo att komma igång med Arm Holdings PLC? Att köpa ARMON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Arm Holdings PLC. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Arm Holdings PLC (ARMON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 5.57K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Arm Holdings PLC krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Arm Holdings PLC
Genom att äga Arm Holdings PLC kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Arm Holdings PLC (ARMON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Arm Holdings PLC Resurs
För en mer djupgående förståelse av Arm Holdings PLC kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Arm Holdings PLC
Hur mycket kommer 1 Arm Holdings PLC att vara värd år 2030?
Om Arm Holdings PLC skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Arm Holdings PLC-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Arm Holdings PLC idag?
Priset för Arm Holdings PLC är idag $ 150.12. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Arm Holdings PLC fortfarande en bra investering?
Arm Holdings PLC förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ARMON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Arm Holdings PLC?
Arm Holdings PLC till ett värde av $ 83.24K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Arm Holdings PLC?
Livepriset för ARMON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Arm Holdings PLC i den valuta du föredrar, besök ARMON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Arm Holdings PLC?
Priset på ARMON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,327.26
+0.60%
ETH
3,403.14
+0.78%
SOL
157.84
+0.74%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
611.47
+19.27%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ARMON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ARMON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Arm Holdings PLCs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Arm Holdings PLC-priset att stiga i år?
Arm Holdings PLC priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Arm Holdings PLC (ARMON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:06 (UTC+8)
Arm Holdings PLC (ARMON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.