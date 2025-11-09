Baserat på din prognos, kan Arm Holdings PLC potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 154.12 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Arm Holdings PLC potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 161.8260 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ARMON $ 169.9173 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för ARMON $ 178.4131 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ARMON $ 187.3338 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ARMON $ 196.7005 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Arm Holdings PLC potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 320.4044.

År 2050 skulle priset på Arm Holdings PLC potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 521.9050.