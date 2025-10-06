Livepriset för Amazon.com xStock idag är 245.83 USD.AMZNX börsvärdet är 1,820,381.7717267663 USD. Följ prisuppdateringar för AMZNX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Amazon.com xStock idag är 245.83 USD.AMZNX börsvärdet är 1,820,381.7717267663 USD. Följ prisuppdateringar för AMZNX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Amazon.com xStock (AMZNX) idag är $ 245.83, med en förändring på 0.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMZNX till USD är$ 245.83 per AMZNX.
Amazon.com xStock rankas för närvarande nr.1843 enligt marknadsvärde på $ 1.82M, med ett cirkulerande utbud på 7.41K AMZNX. Under de senaste 24 timmarna handlades AMZNX mellan $ 242.88 (lägsta) och $ 247.91 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3,341.2964079602716, medan det lägsta priset någonsin var $ 188.44399514803126.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AMZNX med +0.08% under den senaste timmen och +0.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.46K.
Amazon.com xStock (AMZNX) Marknadsinformation
No.1843
$ 1.82M
$ 58.46K
$ 3.81M
7.41K
--
15,499.33709891
SOL
Det aktuella börsvärdet för Amazon.com xStock är $ 1.82M, med en 24h-handelsvolym på $ 58.46K. Det cirkulerande utbudet av AMZNX är 7.41K, med ett totalt utbud på 15499.33709891. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.81M.
Amazon.com xStock Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 242.88
lägsta under 24-timmar
$ 247.91
högsta under 24-timmar
$ 242.88
$ 247.91
$ 3,341.2964079602716
$ 188.44399514803126
+0.08%
+0.44%
+0.55%
+0.55%
Amazon.com xStock (AMZNX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Amazon.com xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +1.0765
+0.44%
30 dagar
$ +18.82
+8.29%
60 dagar
$ +8.9
+3.75%
90 dagar
$ +22.67
+10.15%
Amazon.com xStock Prisförändring idag
Idag registrerade AMZNX en förändring med $ +1.0765 (+0.44%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Amazon.com xStock 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +18.82 (+8.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Amazon.com xStock 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AMZNX med $ +8.9(+3.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Amazon.com xStock 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +22.67 (+10.15%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Amazon.com xStock (AMZNX)?
AI-drivna insikter som analyserar Amazon.com xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Amazon.com xStocks priser?
Amazon.com xStock (AMZNX) prices are influenced by several key factors:
Competitive analysis - Comparing performance against other stocks or indices.
Prisförutsägelse för Amazon.com xStock
Amazon.com xStock (AMZNX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AMZNX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Amazon.com xStock (AMZNX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Amazon.com xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Amazon.com xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AMZNX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Amazon.com xStock Price Prediction.
Om Amazon.com xStock
AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.
Hur man köper och investerar Amazon.com xStock
Är du redo att komma igång med Amazon.com xStock? Att köpa AMZNX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Amazon.com xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Amazon.com xStock (AMZNX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 7.41K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Amazon.com xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Amazon.com xStock
Genom att äga Amazon.com xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Amazon.com xStock (AMZNX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Amazon.com xStock Resurs
För en mer djupgående förståelse av Amazon.com xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Amazon.com xStock
Hur mycket kommer 1 Amazon.com xStock att vara värd år 2030?
Om Amazon.com xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Amazon.com xStock-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Amazon.com xStock idag?
Priset för Amazon.com xStock är idag $ 245.83. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Amazon.com xStock fortfarande en bra investering?
Amazon.com xStock förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i AMZNX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Amazon.com xStock?
Amazon.com xStock till ett värde av $ 58.46K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Amazon.com xStock?
Livepriset för AMZNX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Amazon.com xStock i den valuta du föredrar, besök AMZNX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Amazon.com xStock?
Priset på AMZNX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för AMZNX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret AMZNX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Amazon.com xStocks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Amazon.com xStock-priset att stiga i år?
Amazon.com xStock priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Amazon.com xStock (AMZNX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:45 (UTC+8)
