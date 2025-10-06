BörsDEX+
Livepriset för Amazon.com xStock idag är 245.83 USD.AMZNX börsvärdet är 1,820,381.7717267663 USD. Följ prisuppdateringar för AMZNX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Amazon.com xStock (AMZNX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:45 (UTC+8)

Amazon.com xStock Pris idag

Livepriset för Amazon.com xStock (AMZNX) idag är $ 245.83, med en förändring på 0.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMZNX till USD är$ 245.83 per AMZNX.

Amazon.com xStock rankas för närvarande nr.1843 enligt marknadsvärde på $ 1.82M, med ett cirkulerande utbud på 7.41K AMZNX. Under de senaste 24 timmarna handlades AMZNX mellan $ 242.88 (lägsta) och $ 247.91 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3,341.2964079602716, medan det lägsta priset någonsin var $ 188.44399514803126.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMZNX med +0.08% under den senaste timmen och +0.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.46K.

Amazon.com xStock (AMZNX) Marknadsinformation

$ 1.82M
$ 58.46K
$ 3.81M
7.41K
--
15,499.33709891
SOL

Det aktuella börsvärdet för Amazon.com xStock är $ 1.82M, med en 24h-handelsvolym på $ 58.46K. Det cirkulerande utbudet av AMZNX är 7.41K, med ett totalt utbud på 15499.33709891. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.81M.

Amazon.com xStock Prishistorik USD

Amazon.com xStock (AMZNX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Amazon.com xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +1.0765+0.44%
30 dagar$ +18.82+8.29%
60 dagar$ +8.9+3.75%
90 dagar$ +22.67+10.15%
Amazon.com xStock Prisförändring idag

Idag registrerade AMZNX en förändring med $ +1.0765 (+0.44%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Amazon.com xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +18.82 (+8.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Amazon.com xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AMZNX med $ +8.9(+3.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Amazon.com xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +22.67 (+10.15%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Amazon.com xStock (AMZNX)?

Kolla in sidan Amazon.com xStock Prishistorik nu.

AI-analys för Amazon.com xStock

AI-drivna insikter som analyserar Amazon.com xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Amazon.com xStocks priser?

Amazon.com xStock (AMZNX) prices are influenced by several key factors:

1. Amazon's financial performance - quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact price movements.

2. Market sentiment toward tech stocks and e-commerce sector trends affect investor confidence.

3. Regulatory changes in cryptocurrency and digital asset markets influence trading behavior.

4. Overall market conditions, including inflation rates and Federal Reserve monetary policy decisions.

5. Competition from other major tech companies and e-commerce platforms.

6. Consumer spending patterns and economic indicators that affect Amazon's core business segments.

These factors combine to create price volatility in AMZNX trading.

Varför vill folk veta Amazon.com xStocks pris idag?

People want to know AMZNX price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Day traders and swing traders rely on up-to-date pricing for entry/exit points.

Risk management - Current prices help assess exposure and make hedging decisions.

Research analysis - Analysts use live data for technical and fundamental analysis.

FOMO prevention - Fear of missing opportunities drives constant price monitoring.

Profit taking - Knowing when positions are profitable for potential exits.

Loss cutting - Identifying when to minimize losses on declining positions.

News correlation - Understanding how market events affect asset prices immediately.

Competitive analysis - Comparing performance against other stocks or indices.

Prisförutsägelse för Amazon.com xStock

Amazon.com xStock (AMZNX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmoduellen ovan är målpriset för AMZNX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Amazon.com xStock (AMZNX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Amazon.com xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Besök vår Price Prediction-sida för AMZNX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Amazon.com xStock Price Prediction.

Om Amazon.com xStock

AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.

Hur man köper och investerar Amazon.com xStock

Är du redo att komma igång med Amazon.com xStock? Att köpa AMZNX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Amazon.com xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Amazon.com xStock (AMZNX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 7.41K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Amazon.com xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Amazon.com xStock (AMZNX) Guide

Vad kan du göra med Amazon.com xStock

Genom att äga Amazon.com xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Amazon.com xStock (AMZNX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av Amazon.com xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Amazon.com xStock

Hur mycket kommer 1 Amazon.com xStock att vara värd år 2030?
Om Amazon.com xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Amazon.com xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:45 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

