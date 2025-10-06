Amazon.com xStock Pris idag

Livepriset för Amazon.com xStock (AMZNX) idag är $ 245.83, med en förändring på 0.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMZNX till USD är$ 245.83 per AMZNX.

Amazon.com xStock rankas för närvarande nr.1843 enligt marknadsvärde på $ 1.82M, med ett cirkulerande utbud på 7.41K AMZNX. Under de senaste 24 timmarna handlades AMZNX mellan $ 242.88 (lägsta) och $ 247.91 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3,341.2964079602716, medan det lägsta priset någonsin var $ 188.44399514803126.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMZNX med +0.08% under den senaste timmen och +0.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.46K.

Amazon.com xStock (AMZNX) Marknadsinformation

Rank No.1843 Marknadsvärde $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Volym (24H) $ 58.46K$ 58.46K $ 58.46K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Cirkulationsutbud 7.41K 7.41K 7.41K Maxutbud ---- -- Totalt utbud 15,499.33709891 15,499.33709891 15,499.33709891 Offentlig blockkedja SOL

