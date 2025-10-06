BörsDEX+
Livepriset för Amocucinare idag är 0.00196 USD.AMORE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för AMORE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.00196
Amocucinare (AMORE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:33:30 (UTC+8)

Amocucinare Pris idag

Livepriset för Amocucinare (AMORE) idag är $ 0.00196, med en förändring på 3.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMORE till USD är$ 0.00196 per AMORE.

Amocucinare rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- AMORE. Under de senaste 24 timmarna handlades AMORE mellan $ 0.001736 (lägsta) och $ 0.00196 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMORE med 0.00% under den senaste timmen och -0.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 6.87K.

Amocucinare (AMORE) Marknadsinformation

$ 6.87K
$ 1.96M
--
1,000,000,000
TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för Amocucinare är --, med en 24h-handelsvolym på $ 6.87K. Det cirkulerande utbudet av AMORE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.96M.

Amocucinare Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

0.00%

+3.21%

-0.11%

-0.11%

Amocucinare (AMORE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Amocucinare idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00006096+3.21%
30 dagar$ -0.000574-22.66%
60 dagar$ -0.00104-34.67%
90 dagar$ -0.00104-34.67%
Amocucinare Prisförändring idag

Idag registrerade AMORE en förändring med $ +0.00006096 (+3.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Amocucinare 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000574 (-22.66%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Amocucinare 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AMORE med $ -0.00104(-34.67%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Amocucinare 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00104 (-34.67%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Amocucinare (AMORE)?

Kolla in sidan Amocucinare Prishistorik nu.

AI-analys för Amocucinare

AI-drivna insikter som analyserar Amocucinare senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Amocucinares priser?

Several factors influence AMORE token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and social media activity
5. Partnership announcements and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Technical analysis patterns
10. Whale movements and large transactions

Varför vill folk veta Amocucinares pris idag?

People want to know Amocucinare (AMORE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Prisförutsägelse för Amocucinare

Amocucinare (AMORE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AMORE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Amocucinare (AMORE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Amocucinare potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Amocucinare

AMORE (AMORE) is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate seamless transactions and provide a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. The primary function of AMORE is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to transact with one another directly, without the need for intermediaries. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of the network. AMORE's issuance model is designed to maintain a stable supply of the asset in the market, contributing to its sustainability. The asset is typically used in various blockchain-based applications, including decentralized finance (DeFi), online gaming, and digital content creation.

Hur man köper och investerar Amocucinare

Är du redo att komma igång med Amocucinare? Att köpa AMORE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Amocucinare. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Amocucinare (AMORE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Amocucinare krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Amocucinare (AMORE) Guide

Vad kan du göra med Amocucinare

Genom att äga Amocucinare kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Amocucinare (AMORE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

--
--
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Amocucinare (AMORE)

Den första token på TON som sammanför fans av grillkultur, god mat och nöje. Den skapades av den välkända matbloggaren Nikolay Amocucinare och lanserades genom en helt rättvis fördelning – hela utbudet var tillgängligt på den öppna marknaden utan några lås eller begränsningar.

Amocucinare Resurs

För en mer djupgående förståelse av Amocucinare kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Amocucinare webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Amocucinare

Hur mycket kommer 1 Amocucinare att vara värd år 2030?
Om Amocucinare skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Amocucinare-priser och förväntad avkastning.
Amocucinare (AMORE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

