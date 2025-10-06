AMD Pris idag

Livepriset för AMD (AMDON) idag är $ 240.37, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMDON till USD är$ 240.37 per AMDON.

AMD rankas för närvarande nr.1816 enligt marknadsvärde på $ 1.93M, med ett cirkulerande utbud på 8.03K AMDON. Under de senaste 24 timmarna handlades AMDON mellan $ 223.19 (lägsta) och $ 251.96 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 266.6556235433073, medan det lägsta priset någonsin var $ 149.93556428664579.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMDON med -0.04% under den senaste timmen och -7.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 153.98K.

AMD (AMDON) Marknadsinformation

Rank No.1816 Marknadsvärde $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volym (24H) $ 153.98K$ 153.98K $ 153.98K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Cirkulationsutbud 8.03K 8.03K 8.03K Totalt utbud 8,029.25289212 8,029.25289212 8,029.25289212 Offentlig blockkedja ETH

