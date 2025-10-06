BörsDEX+
Livepriset för AMD idag är 240.37 USD.AMDON börsvärdet är 1,929,991.5176788844 USD. Följ prisuppdateringar för AMDON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

AMD-kurs(AMDON)

1 AMDON-till-USD pris i realtid:

$239.52
$239.52
-0.02%1D
AMD (AMDON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:03:28 (UTC+8)

AMD Pris idag

Livepriset för AMD (AMDON) idag är $ 240.37, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMDON till USD är$ 240.37 per AMDON.

AMD rankas för närvarande nr.1816 enligt marknadsvärde på $ 1.93M, med ett cirkulerande utbud på 8.03K AMDON. Under de senaste 24 timmarna handlades AMDON mellan $ 223.19 (lägsta) och $ 251.96 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 266.6556235433073, medan det lägsta priset någonsin var $ 149.93556428664579.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMDON med -0.04% under den senaste timmen och -7.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 153.98K.

AMD (AMDON) Marknadsinformation

$ 1.93M
$ 153.98K
$ 1.93M
8.03K
8,029.25289212
ETH

Det aktuella börsvärdet för AMD är $ 1.93M, med en 24h-handelsvolym på $ 153.98K. Det cirkulerande utbudet av AMDON är 8.03K, med ett totalt utbud på 8029.25289212. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.93M.

AMD Prishistorik USD

$ 223.19
$ 251.96
högsta under 24-timmar

AMD (AMDON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för AMD idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0479-0.02%
30 dagar$ +6.06+2.58%
60 dagar$ +140.37+140.37%
90 dagar$ +140.37+140.37%
AMD Prisförändring idag

Idag registrerade AMDON en förändring med $ -0.0479 (-0.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

AMD 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +6.06 (+2.58%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

AMD 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades AMDON med $ +140.37(+140.37%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

AMD 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +140.37 (+140.37%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för AMD (AMDON)?

Kolla in sidan AMD Prishistorik nu.

AI-analys för AMD

AI-drivna insikter som analyserar AMD senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar AMDs priser?

AMD stock prices are influenced by several key factors:

1. Product Performance: Success of CPU and GPU launches, market share gains against Intel and NVIDIA
2. Earnings Reports: Quarterly revenue, profit margins, and guidance
3. Market Demand: Gaming, data center, and cryptocurrency mining demand
4. Competition: Intel and NVIDIA product releases and pricing
5. Semiconductor Cycle: Industry supply/demand dynamics
6. Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, tech sector sentiment
7. Supply Chain: Chip shortages and manufacturing capacity
8. Innovation: R&D developments and technological breakthroughs

Varför vill folk veta AMDs pris idag?

People want to know AMD (AMDON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Understanding price movements helps identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices help assess exposure and make informed risk decisions.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Technical analysis - Day traders use real-time data for chart patterns and trading signals.

News correlation - Price changes often reflect market news, partnerships, or project developments.

Profit/loss calculation - Knowing current value helps determine unrealized gains or losses.

These factors drive constant demand for up-to-date cryptocurrency pricing information.

Prisförutsägelse för AMD

AMD (AMDON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AMDON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AMD (AMDON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AMD potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som AMD kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AMDON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på AMD Price Prediction.

Om AMD

AMDON is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. It employs a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the integrity and security of transactions. AMDON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. It also incorporates features that support smart contracts, allowing for the creation of decentralized applications. This combination of privacy, security, and utility positions AMDON as a versatile asset in the broader digital currency landscape.

Hur man köper och investerar AMD

Är du redo att komma igång med AMD? Att köpa AMDON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper AMD. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din AMD (AMDON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 8.03K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och AMD krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper AMD (AMDON) Guide

Vad kan du göra med AMD

Genom att äga AMD kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är AMD (AMDON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

AMD Resurs

För en mer djupgående förståelse av AMD kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell AMD webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om AMD

Hur mycket kommer 1 AMD att vara värd år 2030?
Om AMD skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AMD-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:03:28 (UTC+8)

AMD (AMDON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

